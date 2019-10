Bekymret for sikkerheten til de amerikanske atomvåpnene i Tyrkia

USA har omtrent 50 atombomber ved Incirlik-basen i den sørlige delen av Tyrkia. De har vært der i flere årtier. Det er B-61 bomber med en sprengkraft på opptil 340 kilotonn TNT hver.

Bomben «Little Boy » som ble sluppet over den japanske byen Hiroshima i 1945 hadde en sprengkraft på 15 kilotonn TNT.

B-61 ATOMBOMBER: De er såkalt varierende-sprengkraft våpen og kan bli stilt inn fra under ett til 340 kilotonn TNT. Foto: SSGT PHIL SCHMITTEN / US AIR FORCE

Nå etter at Tyrkia har angrepet kurderne i nabolandet Syria og den amerikanske presidenten har truet med å knuse den tyrkiske økonomien, har sikkerheten til disse våpnene blitt et tema.

Dansken Hans M. Kristensen leder «Nuclear Information Project» i «Federation of American Scientists». Han har registrert en økende uro for sikkerheten rundt atomvåpnene i Tyrkia.

– Luftforsvaret er ikke bare bekymret for den fysiske sikringen, om de er gode nok, men også om personellet på basen vil være i stand til å forsvare seg mot et angrep, sier han til AP.

Trump bekrefter

Amerikanerne har i alle år hatt som regel at de hverken bekrefter eller avkrefter tilstedeværelsen av atomvåpen. Denne regelen ble brutt av president Donald Trump 16. oktober.

Presidenten fikk spørsmål om han uroet seg for sikkerheten til de femti atombombene ved Incirlik-basen.

– Vi føler oss sikre, og vi har en flott base, en helt storslagen og mektig luftforsvarsbase der, svarte Trump.

GJORDE NOE INGEN HAR GJORT FØR: Den amerikanske presidenten bekreftet onsdag denne uken at USA hadde atomvåpen i Tyrkia. Det skjedde da den italienske presidenten Sergio Mattarella var på besøk. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

– Tyrkiske gisler

New York Times skriver at de siste hendelsene har fått både utenriksdepartementet og departementet for energi i det stille å vurdere hvordan våpnene kan fjernes fra Tyrkia.

– Disse atombombene er i realiteten gislene til den tyrkiske lederen Erdogan, sier en ikke navngitt funksjonær i ett av departementene til avisen.

Funksjonæren mener at en fjerning av våpnene vil markere den egentlige slutten på dagens forhold mellom USA og Tyrkia.

– Men å la de bli værende der er å opprettholde en kjernefysisk svakhet som skulle ha vært eliminert for lenge siden, sier en av funksjonærene avisen har snakket med.

IRRITERER MANGE TYRKERE: I tyrkiske sosiale medier blir det hevdet at våpen som kurderne har fått egentlig kom fra de mange lagrene ved den amerikanske Incirlik-basen. Foto: UMIT BEKTAS / Reuters

Vil ha bort hele basen

Incirlik-basen dukker ofte opp i politiske diskusjoner i Tyrkia. Temaet har det med å blusse opp når forholdet til USA forsures eller slår sprekker.

Da raser debatten på sosiale medier og tyrkiske – og mange tyrkere tar til orde for å stenge Incirlik som et mottrekk. Tidligere justis- og forsvarsminister Hikmet Sami Türk sa fredag at vennskapet til USA og NATO-samarbeidet ikke har noe for seg lenger.

I et intervju med avisen Sözcü kommer han med flere oppfordringer til regjeringen. Det viktigste er å stenge Incirlik-basen øyeblikkelig.

– USA styrer Midtøsten-operasjonene sine fra Incirlik, poengterer den tidligere forsvarsministeren.