Beklager SMS-tabbe: Diagnosen er aggressiv lungekreft

En av mottakerne, Chris Reed (57), ventet på resultatene på en test for lungekreft. Partneren hans brast ut i gråt da han fikk meldingen, forteller Chris til The Sun.

Reed forsøkte å ringe legen sin, men fikk ikke svar. Derfor dro han rett til legekontoret, der han fikk vite at testresultatene heldigvis var negative.

Nå beklager legekontoret, som ligger i nærheten av Doncaster i South Yorkshire i England, til alle som mottok meldingen.

«Diagnose – aggressiv lungekreft med spredning», sto det i SMS-en, som ble sendt ut like før jul.

Det sto også at en av legene ville at pasienten skulle få et skjema med informasjon om symptomer og behandling for personer med dødelig sykdom.

Opprørt

Litt over 20 minutter senere kom kontrabeskjeden:

«Vær så snill å godta vår oppriktige unnskyldning for den forrige tekstmeldingen. Dette ble sendt ved en feil. I meldingen skulle det stå: Vi ønsker deg en riktig god jul og et godt nytt år».

Legekontoret Askern Medical Practice holder til i South Yorkshire i England. Foto: Askern Medical Practice/Facebook

En rekke pasienter mottok meldingen, men det nøyaktige antallet er ukjent, skriver The Independent.

Carl Chegwin, og moren, fikk også meldingen, som han har sendt til NRK. Han ble opprørt og overrasket da han leste SMS-en.

– Det første jeg tenkte var «er dette en syk spøk?». Jeg går ikke så ofte til legen, plutselig får jeg beskjed om at jeg har kreft, helt ut av det blå. De har fortalt folk noen dager før jul at de har lungekreft. Det kan de ikke gjøre, sier han til BBC.