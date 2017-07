Beklager CNN-tweeten - slettet alle innlegg

– Jeg er ikke en sånn person. Det ble en besettelse og jeg gjorde der bare for å trolle, skriver Reddit-brukeren HanAssholeSolo som krediteres for gif-en der Trump slår ned «CNN».

Ble hyllet

Brukeren ble etter alt oppstyret umiddelbart hyllet på det sosiale nettstedet, og mange brukte ordspill som «Arlington mementary» og «Washington Meme-orial» om CNN-gifen. Selv var HanAssholeSolo tilsynelatende stolt.

«Wow, jeg forventet aldri at mitt meme skulle bli retvitret av selveste God Emporer», skrev han da. Nå kan det se ut som vedkommende angrer.

– For det første så vil jeg beklage til alle Reddit-brukerne for å ha forårsaket så mye oppstyr og problemer. Jeg vil også beklage de rasistiske innleggene, heter det i et innlegg som nå er slettet fra Reddit.

Advarer

Donald Trump har lenge blitt hyllet av såkalte internett-troll, som nærmest forsøker å overgå hverandre i å provosere og være politisk ukorrekt. Mye blir skrevet kun for å provosere og mange har omdøpt Trump til «Troll-in-chief».

– Jeg trollet og la ut ting for å få en reaksjon og mente aldri de hatefulle tingene jeg skrev i innleggene mine, står det i uttalelsen.

Flere nettsteder, blant annet Slate, gikk gjennom hva personen bak helgens store trolle-snakkis har publisert tidligere og mange av meldingene inneholder veldig hatefulle ytringer rettet mot muslimer og svarte. Nå er alt slettet.

– Til alle dere som troller for moro skyld. Tenk på hva dere skriver og hvordan budskapet blir oppfattet av andre.

Flere har reagert på innlegget og mange har spurt seg om også dette er trolling eller om vedkommende er oppriktig eller om brukeren har blitt hacket, men det er også støtte.

– Ikke ta dette personlig, alle her inne vet at innleggene ikke er rasistisk ment, skriver en Reddit-bruker i kommentarfeltet.

HanAssholeSolo avslutter sin beklagelse med å oppfordre andre Reddit-brukere til å søke hjelp hvis de sliter med å slutte å trolle.

–Trolling er ikke noe mer enn mobbing med et stort publikum.