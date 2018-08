Beholder fredsprisen til tross for FN-kritikk

Mandag la FN fram en rapport der det heter at Myanmars øverste generaler må etterforskes og straffeforfølges for folkemord i delstaten Rakhine, samt for forbrytelser mot menneskeheten og andre krigsforbrytelser i delstaten Rakhine, Kachin og Shan.

Myanmars leder Aung San Suu Kyi har fått kritikk fordi hun ikke har protestert på militærets framferd mot rohingyaene.

Ifølge rapporten finnes det beviser for at det er begått folkemord i Rakhine nordvest i landet, der en brutal militæraksjon i fjor drev over 700.000 rohingya-muslimer på flukt.

Myndighetene i landet avviser anklagene og hevder regjeringsstyrkene har svart på angrep fra militante rohingyaer.

Fratatt æresborgerskap og pris

Fredsprisvinnerens taushet i denne saken har blitt lagt merke til. I oktober i fjor ble Aung San Suu Kyi fratatt tittelen som æresborger av Oxford etter håndteringen av Rohingya-krisen. I mars trakk Holocaust Memorial Museum tilbake menneskerettighetsprisen de ga henne i 2012.

Men å ta fra henne Nobelprisen er ikke aktuelt, sier Nobelkomiteens leder Olav Njølstad til nyhetsbyrået Reuters.

– Hun ble tildelt prisen i 1991 for sitt arbeid for demokrati og frihet. Det er viktig å huske at Nobelprisen, enten det i fysikk, litteratur eller fredsprisen gis for en innsats som er gjort, sier Njølstad og forklarer at regelverket tillater ikke at prisen trekkes tilbake.

Njølstad bekrefter dermed det Nobelkomiteens leder, Berit Reiss-Andersen, sa i fjor. Hun understreket også at det er prisvinneren selv som må ivareta sitt omdømme og ettermæle når den gjeve medaljen vel er delt ut. Da hadde Over 360.000 mennesker skrevet under et opprop på internett om at Aung San Suu Kyi måtte fratas fredsprisen.