Bedragerisiktede Helge Moan (49) pågrepet i Malaysia

Ifølge Oslo politidistrikt ble Moan nylig pågrepet i Malaysia og ble utvist til Norge i begynnelsen av denne uken.

Mannen har vært etterlyst internasjonalt.

Omfattende siktelser

Ifølge TV 2 dro norsk politi til Malaysia for å hente Moan og returnerte til Norge tidlig tirsdag morgen.

Moan het tidligere Lars Rune Solberg, og er dømt en rekke ganger for økonomisk kriminalitet.

Politiet siktet i desember 2017 49-åringen for grove bedragerier, forsøk på grove bedragerier og heleri på minst 10 millioner kroner. Mannen skal også ha begått flere identitetstyverier og dokumentforfalskninger.

Det skal være minst 100 fornærmede i saken. 18. januar i år ble han siktet for nærmere 40 nye bedragerier og identitetstyverier.

Forholdene han er siktet for skal ha skjedd over en periode på over sju år.

– Uvitende mellommenn

Politiet gikk i 2017 ut i TV 2-programmet Åsted Norge og advarte mot 49-åringen.

– Han har drevet med økonomisk kriminalitet i 20 år. Han stjeler identiteter og opererer under en rekke falske navn, har etterforsker Tore Olav Moe ved enhet Øst i Oslo politidistrikt tidligere sagt til Åsted Norge.

Ifølge kanalen skal Moan ha tilbudt bedriftsrådgivningstjenester i forbindelse med oppretting og avvikling av aksjeselskaper.

Han skal ha svindlet selskapene for penger gjennom uvitende mellommenn i Norge

Selskapene skal aldri ha fått tjenestene de betalte for.

Fengslingsmøte

Helge Moan fremstilles for varetektsfengsling klokka 13 i ettermiddag.

Politiet sier til NRK at de ikke vil kommentere saken ytterligere før etter fengslingsmøtet.

NRK har også vært i kontakt med Moans advokat Per Zimmer, men han vil også avvente med å kommentere saken til senere i dag.