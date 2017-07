BBC: Utstyrsmangler kan ha hindret brannvesenet i London-brannen

Blant manglene var en høy stige som ble forsinket til brannen i den 24-etasjers høye boligblokka.

Stigen kom først over 30 minutter senere til åstedet, viser avsløringen til BBCs undersøkende program Newsnight.

Ifølge en brannekspert, som den britiske kringkasteren har snakket med, kunne brannmannskapene hatt en større sjanse til å hindre spredning av brannen fra leiligheten den startet i, dersom stigen hadde kommet tidligere.

Måtte låne utstyr

BBC har snakket med flere anonyme personer som var involvert i redningsaksjonen, og har fått tilgang på mobiliseringsoversikter.

Redningsmannskapene hevder blant annet at det var problemer med sambandet da de var inne i bygningen, og at det ikke var nok oksygen i flaskene de bar med seg under redningsaksjonen.

Det er også reist spørsmål ved hvorfor London Fire Brigade ikke hadde egen brannplattform, men måtte låne en fra en brannstasjon rundt en times tid unna.

Slik så det ut på innsiden av Grenfell Tower etter brannen. Du trenger javascript for å se video. Slik så det ut på innsiden av Grenfell Tower etter brannen.

Brannmannskapene mente det også var problemer med vanntrykket da de skulle slukke, men det avviser firmaet Thames Water blankt.

Brannvesenet London Fire Brigade sier til BBC at de aldri tidligere hadde hatt en brann i samme skala som den i Grenfell Tower.

De sier de har endret sine rutiner etter branntragedien, og understreker at brannvesenets ressurser og håndtering av brannen nå granskes.

Beordret offentlig gransking

Mer enn 200 brannkonstabler og 40 brannbiler ble sendt til storbrannen som startet i et kombinert kjøle- og fryseskap i en leilighet 14. juni i år. 65 personer ble reddet ut.

Minst 80 personer omkom i brannen. Opp mot 600 personer kan ha bodd i de kommunale leilighetene, og det hersker usikkerhet rundt hvor mange som faktisk befant seg i bygningen da de brant.

Statsminister Theresa May har beordret en offentlig gransking av dødsbrannen, som er den verste i den britiske hovedstaden siden andre verdenskrig, ifølge Reuters.

Også britisk politi etterforsker tragedien. Politiet har bekreftet at deres etterforskning av brannen blant annet vil fokusere på fjorårets renovering av blokka.

Tidligere har det kommet fram at fasadeplatene på Grenfell Tower kan ha vært brannfarlige.

Britiske myndigheter har også funnet feil på 27 andre liknende boligblokker i ettertid.