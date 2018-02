BBC: Storbritannia vil kopiere Norges panteordning

BBC skriver på sine nettsider at Storbritannia trolig kommer til å innføre den norske pantemodellen.

Den britiske regjeringens klimarådgivere skryter av den skandinaviske og norske pantemodellen, og sier den har redusert plastutslipp i naturen kraftig. BBC skriver at 97 prosent av alle plastflasker gjenvinnes i Norge i dag.

Tallet er imidlertid noe forskjønnende, ettersom Aftenposten tidligere har påpekt at også flasker som kastes i søpla og brennes inngår i den offisielle gjenvinningsstatistikken.

«Industridrevet»

Britene skal uansett være imponert, og en delegasjon har allerede vært i Norge på vegne av den konservative regjeringen til Theresa May for å undersøke muligheten for å kopiere den norske modellen, som ble innført i 1992.

Videre beskrives modellen de fleste nordmenn allerede kjenner godt: Forbrukeren betaler et lite depositum på hver flaske. Når flasken returneres i en automat, får forbrukeren tilbake pantesummen.

Den samme ordningen finnes allerede i de andre nordiske landene, Tyskland, samt noen delstater i USA og Canada, skriver BBC.

– Lett å overføre

Kjell Olav Maldum er administrerende direktør i Infinitum, selskapet som driver panteordningen for gjenvinnbar drikkevareemballasje i aluminium, stål og plast i Norge. Maldum sier til BBC at det norske systemet lett kan overføres til Storbritannia.

– De finnes andre resirkuleringsmodeller, men vi mener at vårt er det mest kostnadseffektive. Vi mener det kan gjenskapes i Storbritannia – og alle andre steder.

– Vårt prinsipp er at hvis selskapene som selger drikke kan sørge for å få flaskene til butikkene, for å selge produktet sitt, så kan de også samle sammen de samme flaskene.

Ifølge BBC har den britiske regjeringen vegret seg for å ta avgjøreslen om hvilken pantemodell man skal gå for, blant annet av frykt for å la seg overkjøre av drikkevarebransjens egne lobbyister.

I tillegg er mange mindre butikkeiere i Storbritannia redde for de administrative kostnadene knyttet til returordninger. Sajana Pariyar, som jobber på en Joker-butikk i Oslo sentrum, mener imidlertid ordningen er god, fordi den sørger for at kunder kommer til butikken for å pante og handle.

– Ordningen bidrar til at flere folk kommer til butikken. Den er bra for omsetningen, sier Pariyar til BBC.

Hever pantesatsene i Norge

Her hjemme har regjeringen vedtatt å doble panten på småflasker og bokser. Pantesatsen på bokser og flasker på en halv liter eller mindre heves til 2 kroner, mens pantesatsene på større bokser og flasker heves til 3 kroner, opplyste Klima- og miljødepartementet i november i fjor.

– Disse satsene har vært uendret siden 1993. Vi har et svært godt retursystem, og skal vi ha det i framtiden også må vi justere satsene opp av og til. Nå gjør vi det etter 24 år, sa daværende klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) til NRK.

Vedtaket trådte i kraft ved nyttår, men de gamle satsene kan brukes i en overgangsperiode frem til 1. september 2018, slik at bransjen får tid til å merke ny emballasje og oppdatere sine systemer, skriver NTB.