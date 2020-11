BBC: Prins William smittet av korona i april: – Ville ikke bekymre noen

Prins William fikk påvist korona i april og valgte å holde det hemmelig, ifølge The Sun.

Han fortalte ingen om sykdommen fordi «det var viktigere ting på gang og jeg ville ikke bekymre noen», skriver avisen. Han ble isolert i familiehjemmet Anmer Hall i Norfolk.

BBC skriver at prins William testet positivt på samme tid som faren hans.

Prins Charles ble smittet i mars og isolert i syv dager etter å ha vist milde symptomer. Han sa senere at han slapp ganske lett unna.

ISOLERT: I april fikk prins Charles korona og ble isolert i en uke. Han gjennomførte isolasjonen i Skottland. Foto: VICTORIA JONES / AFP

– Prøver å bevare privatlivet

Kensington Palace har ikke bekreftet at prins William har vært smittet, og vil ikke kommentere saken.

BBCs kongehus-korrespondent, Jonny Dymond, sier at prinsen kanskje ville unngå at sykdommen hans ble offentlig kjent, for å unngå ytterligere uro i landet.

– Men kongehuset prøver også å bevare privatlivet for den kongelige familien, sier Dymond til BBC.

BESØK: I slutten av oktober besøkte prins William og hertuginnen av Cambridge St. Bartholomews Hospital i London. Foto: MATT DUNHAM / AFP

Statsministeren smittet

I april ble Boris Johnson innlagt på sykehus etter å ha testet positivt for viruset.

Statsministeren ble flyttet til intensivbehandling og takket senere helsepersonell for å ha reddet livet, og sa at det kunne ha gått begge veier.

Nyheten kommer dager før England igjen stenger ned etter at smitten i landet har økt. BBC skriver at Storbritannia har registrerer 23.254 nye tilfeller av koronasmitte på søndag.