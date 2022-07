BBC: Britisk spesialenhet skal ha drept afghanske fanger

BBC har fått tilgang til flere hundre sider med rapporter og vitnebeskrivelser fra tidligere tjenestemenn i den britiske spesialstyrken Special Air Service.

Avsløringen viser at en enhet kan ha ulovlig drept 54 afghanske menn i løpet av 6 måneder.

Drapene ble utført under «mistenkelige omstendigheter» ifølge BBC.

BBC fikk tilgang til dokumentene gjennom en rettssak etter en tidligere BBC-avsløring i 2019 og en anonym kilde som overga «hundrevis av militærrapporter».

Drapene BBC har gransket var hovedsakelig i Helmand i det sørlige Afghanistan Foto: MAURICIO LIMA / Afp

«Villet kampanje»

Granskingen tar i hovedsak for seg en enhet i Helmand-provinsen sør i Afghanistan. Enheten kom til Helmand i november 2011 og var der i 6 måneder.

I granskingen fant BBC bevis for at den tidligere sjefen for de britiske spesialstyrkene, Mark Carleton-Smith, ikke hadde videreformidlet bevis i en etterforskning av Royal Marines som inkluderte et raid av enheten.

Tidligere kommandant i Royal Marines, Oliver Lee, kalte påstandene som kommer fram mot ledelsen i avsløringen «sjokkerende» og at en offentlig gransking trengs.

En høyt rangerert offiser skal ha varslet om det som kunne ha vært en «villet kampanje» av ulovlige drap.

Det britiske forsvarsdepartementet sier til BBC at de ikke kommenterer enkeltsaker, men at det at de ikke kommenterer ikke betyr at de godtar det som kommer fram i granskingen som fakta.

Helmand var et av de farligste stedene under Afghanistan-krigen. Foto: Rafiq Maqbool / Ap

Hevdet selvforsvar

Flere av drapene mot de afghanske mennene hadde blitt rapportert som selvforsvar, men BBC fant ingen rapporter om skader på tjenestemennene i enheten.

Tjenestemenn som var med i enheten hevder til BBC at de så kolleger drepe ubevæpnede personer.

«For det som må være tiende gang på to uker har enheten sendt en fange tilbake til et bygg for at han så skal komme tilbake med en AK», skal det ha stått i en e-postutveksling mellom offiserer i spesialstyrkene.

I 2011 skrev en av offiserene i spesialstyrken at det var bevis for «fabrikkering av bevis for å få det til å framstå som drap i selvforsvar» og beskylder spesialstyrkene for å «med vilje drepe individer etter de har blitt anholdt».

BBC har besøkt en av landsbyene i Helmand hvor et raid skal ha vært utført. Ved åstedet er kulene på bakkenivå.

En militæroffiser sier til BBC at dette antyder at mennene sto på kne da de ble drept. Han hevder at dette derfor undergraver enhetens forklaring om at drapene var i selvforsvar.