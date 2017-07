Allmennkringkasteren har stått imot presset fra regjeringen om offentliggjøring av de best betalte stjernene i lang tid, men måtte gi tapt. I dag kom listen, og den viser klare lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.

Den aller best betalte stjernen til BBC heter Chris Evans. Den rødhårede radioprogramlederen ble utpekt som ny programleder for motorshowet «Top Gear» da Jeremy Clarkson fikk sparken. Men det varte ikke mange programmene før Evans forlot programmet, og gikk tilbake til å lede morgensendingen på BBC Radio 2.

Han fikk i fjor 2,2 millioner pund for jobben, eller om lag 25 millioner kroner.

NEST BEST: Gary Lineker er nestemann på listen, men over 18 millioner kroner i inntekt. Foto: Leon Neal / AFP

Nestemann​ på listen er den tidligere fotballstjernen Gary Lineker med 1,7 millioner pund, eller over 18 millioner kroner.

Tredjeplassen innehar Garham Norton som også er å se på norske TV-skjermer med sitt ​«Graham Norton Show». Han fikk utbetalt nærmere ti millioner kroner for fjoråret.

TREDJEPLASS: Graham Norton kommer på tredjeplass over BBCs best betalte stjerner, men nærmere 10 millioner kroner i inntekt. Foto: Nathan Strange / AP

Få kvinner

Det var på forhånd spådd at offentliggjøringen ville avsløre en skjevhet på kjønn. Av de ti som hadde lønninger på over 300.000 pund (om lag 3,3 millioner kroner) var det kun to kvinner.

De to var programlederen Claudia Winkleman i dansekonkurransen «Strictly Come Dancing» og Alex Jones som er medprogramleder for det populære talkshowet «The One Show» som går i beste sendetid på hovedkanalen BBC One som begge tjener mellom 4,5 og 5,5 millioner kroner i året.

Skaper debatt

Regjeringen og mediebransjen har lenge presset på for at BBC skal offentliggjøre hva de faktisk betaler sine største profiler. I forbindelse med fornyelsen av konsesjonen fikk de ikke lenger noe valg.

Derfor var også kringkasterens omstridte lønninger også toppsak i BBCs egne nyhetssendinger fra tidlig i morges.

Mange stiller spørsmål ved hvorfor de må betale profilene sine så høye summer og hvorfor det er så store forskjeller.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

En av hovedprogramlederne i BBCs nyhetssending på TV tjente for eksempel godt over 6 millioner kroner i fjor, mens hans best betale kollega i BBCs aktualitetsprogram på radio, «The Today Programme» tjente nærmere 7 millioner kroner.

Forsvarer lønningene

Til sammen 96 medarbeidere i BBC har årslønninger på over 150.000 pund, eller om lag 1,6 millioner kroner.

Og selv om kringkasteren ikke ønsket offentliggjøringen, har den i dag forsvart lønningene. Kringkastingssjef Tony Hall insisterte i BBC egne nyhetssendinger i morges på at de best betalte er verdt pengene.

Han lover imidlertid å redusere de store forskjellene mellom kvinner og menn innen 2020.

Hver husstand i Storbritannia må betale 147 pund eller i overkant av 1.500 kroner i året.