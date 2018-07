Den store redningsaksjonen utenfor den populære ferieøyen Phuket, sør i Thailand, er nå avsluttet. Arbeidet fortsetter fredag, melder AFP.

Lokale fiskere, politi og redningsarbeidere har i flere timer arbeidet med å redde turistene etter at to båter med til sammen over 130 passasjerer, kantret torsdag.

Ifølge AP skal den ene båten ha fraktet 97 turister, først og fremst kinesiske.

Da redningsaksjonen ble avsluttet, var en person funnet omkommet. 53 er fremdeles savnet, opplyser guvernør i Phuket, Norraphat Plodthong, til AFP.

– Utenriksdepartementet er kjent med at to turistbåter har kantret utenfor Phuket i Thailandm skriver pressetalsperson i UD, Guri Solberg, i en e-post til NRK.

Ifølge Solberg er den norske ambassaden i Bangkok i kontakt med lokale myndigheter. De arbeider nå med å skaffe oversikt over situasjonen. Om hvorvidt nordmenn er berørt eller savnet.

REGNTID: Sterk sjø og mye vind gjør redningsarbeidet vanskelig. Foto: Phuket Department of Disaster Prevention and Migration

STERK SJØ: Myndighetene skal ha advart mot sterk sjø, og vurderer nå om de vil nedlegge et forbud mot å ferdes på sjøen. Foto: Phuket Department of Disaster Prevention and Migration

Skal ha advart mot sterk sjø

Det er sterk sjø i området. Lokale myndigheter skal på forhånd ha sendt ut en advarsel om at det vil være mye regn og sterk vind fremover. De vurderer nå om de vil nedlegge et forbud mot å ferdes på sjøen, ifølge AP.

Den ene båten skal ha hatt 97 passasjerer om bord, hvorav flesteparten er kinesiske turister. Det lokale politiet meldte først at 90 skal ha blitt reddet opp fra havet, og at sju var savnet.

Nå sier myndighetene at en person er funnet omkommet, mens 53 fremdeles er savnet. De øvrige som var om bord, er reddet opp av sjøen.

Den andre båten, som kantret nær Koh Mai Thon sørøst for Phuket, skal ha hatt både kinesiske og europeiske turister om bord, 39 totalt.

Ifølge AP skal alle ha blitt reddet og fraktet tilbake til land.

STOR OPERASJON: Flere etater og frivillige er involvert i redningsarbeidet. Samtlige ambulanser i området står klare i Chalong Bay for å ta imot turistene, ifølge AP. Foto: Kritsada Muenhawong / AFP

Skal være barn om bord

The Phuket News melder at det skal ha befunnet seg flere barn om bord på båtene.

Redningsarbeidet ble satt raskt i gang, men skal ha vært krevende grunnet storm og sterk sjø.

Bangkok Post melder at ytterligere to russiske turister skal ha blitt reddet torsdag etter at de kjørte vannscooter utenfor Koh Racha, en øy sør for Phuket.