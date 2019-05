Baseballspiller knust etter at fireåring ble truffet

Tilstanden til den fire år gamle jenta er fortsatt uviss etter den dramatiske hendelsen i baseballkampen mellom Houston Astros og Chicago Clubs.

Et gisp gikk gjennom publikum da Clubs-spiller Albert Almora Jr. traff ballen knallhardt, men i retning tribunen (såkalt foul ball) der fireåringen satt på Minute Maid Park i Houston.

– Da jeg traff ballen, var hun det første jeg så, forteller Almora.

Umiddelbart sank han ned på kne med balltreet i hendene mens lagkamerater og treneren kom for å trøste.

Den fire år gamle jenta ble tatt hånd om på tribunene. Hun skal ha vært bevisst da hun ble fraktet til sykehuset.

Senere i kampen gikk Almora opp på tribunen der jenta satt. Tydelig beveget med tårer i øynene la han se om halsen på en kvinnelig sikkerhetsvakt.

– Om Gud vil, kan jeg ha et forhold til denne lille jenta resten av livet. Det eneste jeg kan gjøre nå er å be for henne, sier Almora, som nylig er blitt tobarnsfar.

Houston Astros bekrefter at jenta ble fraktet til sykehus, men har ikke ytterligere opplysninger.

SKREKKSLAGEN: Albert Almora Jr. går ned på kne når han ser hva som har skjedd. Foto: David J. Phillip / AP

Dilemma

Amerikanske baseballstadioner opplyste i 2018 at de hadde utvidet sikkerhetsnettet, men jenta skal ha sittet på et område utenfor denne sikkerhetssonen.

Major League Baseball-leder Robert Manfred Jr. har tidligere forklart at det er en avveining hvor stort sikkerhetsnettet skal være.

Han sa publikum ønsket seter der de kunne få tak i baller som havnet på tribunen og se spillerne på nært hold.

Kris Bryant på Chicago Clubs tok etter kampen til orde for netting rundt hele banen.

– Man kan jo se gjennom nettingen. Det er mange barn på tribunen som ønsker å se oss spille. Ballen kommer hardt og spillet går stadig raskere. Jeg synes vi skal gjennomføre de sikkerhetstiltakene vi kan for å trygge tilskuerne, sier Bryant, ifølge CNN.

FÅR TRØST: Albert Almora Jr. ble tatt hånd om av lagkamerater etter ulykken. Foto: Bob Levey / AFP

CNN: 1750 fans skadet hvert år

Ifølge en undersøkelse som CNN viser til blir 1750 tilskuere i Major League Baseball skadet av baller hvert år.

Dette tilsvarer et gjennomsnitt på to skader på tre kamper.

Skadene skjer hyppigere fordi spillerne treffer ballen hardere og tribunene er lagd slik at publikum kommer nærmere banen.

På grunn av en over 100 år gammel regel i baseball, er ikke klubbene ansvarlige for skader på tilskuerne.

Nathaniel Grow på Indiana University som står bak undersøkelsen mener regelen fra 1913 fører til at klubbene ikke har nok incentiv til å innføre strengere sikkerhetstiltak.

– Regelen var mer logisk før da ballene ikke ble slått så hardt og publikum ikke satt så nære banen. Tidene har forandret seg, men loven har forblitt tilnærmet lik, forklarer Grow til CNN.

Shampo Knutsen involvert i tragisk NHL-ulykke

I 2002 skjøt den norske ishockeyspilleren Espen Shampo Knutsen en puck som via motstanderens kølle havnet på tribunen i NHL-kampen mellom Columbus Blue Jackets og Calgary Flames.

En 13 år gammel jente døde av skadene.

Familien fikk i 2004 tilkjent en erstatning på 8 millioner kroner.

Obduksjonslegen slo fast at en ytterst sjelden skade på en pulsåre bak i hodet førte til at Cecil døde. Skaden fikk hun da hodet ble slynget bakover av pucken.

Ulykken førte til at det ble satt opp sikkerhetsnett bak målene på alle større ishockeyarenaer i USA og Canada, samt i andre land.

Cecil var den første tilskueren som har mistet livet etter å ha blitt truffet av en puck siden ligaen ble startet i 1917 – selv om pucken statistisk havner oppe på tribunen tre til sju ganger i hver kamp, skrev NRK i 2004.