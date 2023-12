Barth Eide håper på historisk klimaavtale i løpet av kort tid

Verden venter fremdeles spent på et nytt utkast til avtaletekst.

En talsperson for toppmøtet sa tirsdag kveld at forhandlingene i første omgang vil fortsette til midnatt norsk tid (kl. 03.00 i Dubai).

Det blir derimot ikke noe avsluttende plenumsmøte for dagen, opplyser den norske delegasjonen til NRK. Det betyr at partene vil måtte møtes på nytt i morgen tidlig, og at det dermed heller ikke kommer noe avtaleutkast før den tid.

Forhandlingene er nå godt på overtid. Etter planen skulle toppmøtet vært avsluttet tirsdag morgen.

– Kan bli historisk

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) reiser hjem i morgen. Han velger å være positiv til tross for uenighetene.

– Det er ikke en tekst ute, men dette møtet kan bli historisk i løpet av natten, eller i morgen, for det kan være slik at vi for første gang snakker om at verden må bevege seg bort fra fossile kilder, og at det er noe alle land i verden sier samtidig, sier Barth Eide.

Espen Barth Eide forklarer NRKs reportere hvor forhandlingene står. Foto: Truls Alnes Antonsen / Truls Alnes Antonsen / NRK

Han mener det er betydelig mye mer optimisme blant deltakerne på møtet i dag enn i går.

Samtidig hinter ministeren om at det ikke blir enighet om bruk av ordene «utfasing» og «nedfasing».

– Det er en pakke på energiomstilling, som blant annet handler om språkbruk i retning av å omstille seg bort fra fossil energi, altså ikke utfasing eller nedfasing, som vi ikke har blitt enige om, men en omstilling i retning av noe som er forenlig med 1,5-gradersmålet.

Barth Eide mener at en slik formulering vil være en bra ting.

– Det kan virke rart at vi måtte ha 28 klimatoppmøter før vi begynte å snakke om elefanten i rommet, men det gjør vi altså nå. Det er mye mer bevegelse, sier den tidligere klima- og miljøministeren.

Utenriksministeren deltok aktivt i det sluttførende arbeidet. Han har sammen med Singapores utenriksminister hatt ansvar for å dra den delen av forhandlingene som handler om utslippsreduksjon, i land.

Barth Eide sier til NRK at dette arbeidet nå er fullført.

COP28 finner sted på det toppmoderne og gigantiske utstillingssenteret Expo Center i Dubai, den største byen i oljelandet Emiratene. Foto: AP

Vakte sterke reaksjoner

Mandag ettermiddag ble det første utkast til avtale lagt frem. Det førte til kraftig kritikk fordi mange mente det inneholdt for lite forpliktende formuleringer om reduksjon i bruken av kull, olje og gass.

– Marshalløyene kom ikke hit for å signere vår egen dødsdom, var formuleringen til John Silk, minister for naturressurser på den sårbare øystaten.

– Teksten er ikke god nok, et syn som flertallet av verdens land deler, sa utenriksminister Espen Barth Eide til NRK. Han gjorde det klart at hvis ikke teksten blir bedre, kan ikke Norge skrive under.

Tidligere visepresident i USA, Al Gore, gikk enda lenger: «Av petrostatene, ved petrostatene og for petrostatene», skrev han på X/Twitter.

Sier det var et utgangspunkt

–. Vi prøver nå å finne en balansert utvei, og vi håper å kunne legge fram en tekst som folk kan stille seg bak. Folk bør lese teksten som en helhetlig pakke, sier Cop 28-generaldirektør Majid Al Suwaidi. Foto: Reuters

Tirsdag morgen svarte Cop 28-generaldirektør Majid Al Suwaidi på kritikken etter det første utkastet.

– Vi regnet med at mange kom til å si at teksten ikke fullt ut tok hensyn til bekymringer. Teksten vi sendte ut, var et utgangspunkt. Da vi sendte den ut, visste vi at meningene kom til å være polariserte. Men vi var ikke kjent med landenes røde linjer. Nå har vi inntatt et ståsted der vi kan lage et nytt utkast, sa Suwaidi.

Han la til at vertskapet ønsker det han kaller et historisk sluttdokument.

– På dette klimatoppmøtet skal vi prøve noe som aldri er blitt gjort før. Noe historisk. Deler av dette går ut på å inkludere fossile energikilder i teksten. Hvis vi kan, så vil det bli historisk, sa han til journalister tirsdag.

Viktige småord

Sentrale begreper under forhandlingene ligger i de tilsynelatende små ordene «fase ut» eller «fase ned» og «abated» eller «unabated».

Språklig er ikke forskjellen så stor, men i praksis skiller det mye.

Hvilke og hvordan disse småordene brukes er noe av det viktigste i de pågående forhandlingene i Dubau.