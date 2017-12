Et dansk ektepar erkjente denne uken i retten i Sønderborg sør i Danmark at de hadde kjøpt en nyfødt gutt i Polen uten å gå via et adopsjonsbyrå.

Det barnløse paret kjøpte gutten i 2014 for 750 euro, tilsvarende 5500 danske kroner, skriver Danmarks Radio. Det skjedde etter at paret i flere år hadde forsøkt å få et barn på naturlig vis.

Det lyktes ikke, og først vurderte de lovlig adopsjon, men fant at det neppe ville gå bra.

– Jeg fikk vite at det ikke ville la seg gjøre, sa kvinnen i retten, og viste til at hun er diagnostisert med en personlighetsforstyrrelse.

Ble enige om prisen

Kvinnen annonserte på internett etter en mor som ikke kunne ta vare på sitt nyfødte barn.

En polsk kvinne svarte, hun krevde først 100.000 kroner for barnet hun skulle føde, men tok til takke med 750 euro.

Da gutten ble født, reiste det danske paret til Polen for å hente barnet. Mannen har familie i Nederland, og hevdet overfor nederlandske myndigheter at barnet ble født der.

Paret fikk utstedt en fødselsattest, og fikk deretter et dansk personnummer til barnet.

Men ifølge DR er dette ikke det eneste tilfellet.

Andre danske kvinner gjør det samme

Redaksjonen kjenner til minst tre andre kvinner som har vært aktive på polske nettsider der kvinner vil gi bort sitt barn, ofte mot betaling.

En polsk gravid kvinne skrev dette på nettet i 2014, ifølge DR:

«Hei, jeg er i åttende måned, på grunn av personlige årsaker kan jeg ikke oppdra dette barnet. Jeg er fast bestemt på å gi denne babyen til en kjærlig familie, Hvis du er interessert, så vennligst kontakt meg.».

En dansk kvinne svarer slik:

«Min mann og jeg vil være mer enn interessert i å gi barnet et sikkert og godt hjem. Vi har vært sammen i 11 år og gift i sju. Dessverre kan jeg ikke få barn, så dette er vår eneste sjanse til å få oppfylt vårt høyeste ønske.»

Men det er ikke bare danske par som søker barn på polske nettsider. Barnløse fra hele Europa henvender seg med ønske om å få et barn, skriver DR.

Smutthull i loven

I Polen er det i utgangspunktet ikke tillatt å adoptere bort et barn privat, hvis det innebærer betaling. Men likevel skjer det, fordi et hull i lovgivningen gjør det mulig.

– Domstolene krever ikke alltid at man følger alle prosedyrer, sier Arkaiusz Andrzejewski, som er direktør for et adopsjonssenter i byen Rybnik, til DR.

Polske adopsjonsbyråer anslår at flere tusen barn blir adoptert ulovlig hvert år.

– Gutten trives

Den polske gutten som ble kjøpt for 5500 kroner er nå tre år gammel og bor fortsatt hos det danske paret.

En psykolog sier, ifølge DR, at barnet trives godt.

Kvinnen som adopterte gutten har innrømmet at hun ga uriktige opplysninger til det offentlige for å få et dansk personnummer. For det har hun fått en dom på 20 dagers betinget fengsel og 40 timers samfunnstjeneste.

Påtalemyndigheten har nå to uker på seg til å avgjøre om dommen skal ankes.