Barnepiken fra Knutby-saken snakker ut i ny dokumentar

Det er gått 17 år siden det lille tettstedet Knutby i Uppsala i Sverige ble åsted for et brutalt drap i en pinsemenighet ledet av nordmannen Helge Fossmo.

10. januar 2004 ble Fossmos kone Alexandra funnet skutt og drept i sin egen seng. Naboen Daniel Linde hadde skuddskader i ansiktet og brystet, men overlevde.

Dømt for drapet

DA: Bildet av en smilende Sara Svensson ble tapetsert ut over aviser i hele Skandinavia etter drapet i Knutby. Foto: Passregistret / Ntb / NTB

Dagen etter ble familiens barnepike Sara Svensson pågrepet og siktet for drap og drapsforsøk. Drøyt to uker senere blir Helge Fossmo pågrepet og siktet for medvirkning til drap og drapsforsøk.

Fossmo blir dømt til livsvarig fengsel, mens Svensson ble dømt til tvungent psykisk helsevern. Hun slapp ut i 2011.

I et TV-intervju i 2006 tilstod Helge Fossmo at han hadde presset sin elskerinne Svensson til å utføre ugjerningene. Gjennom flere anonyme tekstmeldinger lykkes han med å overbevise henne om at det var Guds vilje at hun skulle drepe.

Fossmo har også latt seg intervjue av NRK der han vedgikk at han fortjente straffen.

Omstridt rekonstruksjon

Svensson har derimot aldri latt seg intervjue. Før nå.

I dokumentarserien «Knutby – I blind tro» på HBO Nordic, har journalistene Anton Berg, Henrik Georgsson og Martin Johnson gjennomgått avhør, rekonstruksjonsvideoen av drapet og intervjuet Svensson selv.

Filmen lanserer teorien om at det kan ha vært flere gjerningspersoner involvert, og at Alexandra Fossmo allerede var død da Svensson skjøt henne.

To av skuddene traff Fossmo i hodet, og de kriminaltekniske undersøkelsene konkluderte med at de må ha blitt avfyrt mer eller mindre på kloss hold.

I videoen fra politiets rekonstruksjon plasserer likevel Svensson seg et par meter unna når hun løfter pistolen, skriver Expressen som har sett dokumentaren.

– Du skal ikke være redd for å gå nærmere, sier en av etterforskerne på videoen.

LIVSTID: Helge Fossmo ble dømt til livsvarig fengsel for medvirkning til drap og drapsforsøk. Han medvirker også i den svenske dokumentaren. Foto: Shazi Özdemir / HBO Nordic

En annen instruerer Svensson om hvor hun skal bevege seg.

Barnepiken motsetter seg instruksjonene fra politiet.

– Jeg hadde ikke klart å stå så nært rent følelsesmessig. Derfor stod jeg her et sted, sier Svensson i videoen.

Hun gjentar at hun ikke ville vært i stand til å skyte Fossmo i hodet på kloss hold, og anklager etterforskerne for å skape en annen versjon av drapet.

– Hun levde kanskje ikke

Ifølge obduksjonsrapporten traff det første skuddet Fossmo i hoften. Svensson forklarte i avhør at offeret rykket til av skuddet, men 17 år senere går hun tilbake på dette.

– Når jeg tenker på Alexandras reaksjon på det første skuddet, så var det ingenting. Det traff hoften og det var ingen reaksjon. Hvordan det kan ha seg, forstår jeg ikke, sier Svensson.

– Hva mener du nå, Sara, spør dokumentarskaperne.

– Jeg vet ikke om hun levde eller ikke. Hun levde kanskje ikke da jeg kom dit. Jeg vet ikke, svarer hun.

REKONSTRUKSJON: Sara Svensson fra politiets rekonstruksjon av drapet. Foto: Svensk politi/HBO Nordic

Dokumentaren avsluttes med dette spørsmålet hengende i lufta.

Påtaleansvarlig og ansvarlig for rekonstruksjonen Elin Blank sier til Expressen at hun var klar over at at det ikke var samsvar mellom de krimtekniske undersøkelsene og rekonstruksjonen.

– Min tanke både da og nå et at hun (Svensson) enten ikke husket eller ikke vil gå så nær da hun viste hvordan hun avfyrte skuddet.

Dokumentaren slippes på HBO Nordic 4. april.