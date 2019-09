Barnebarnet til Churchill blir truleg ekskludert frå Det konservative partiet

71 år gamle Nicholas Soames, som er sonen til den yngste dottera til Winston Churchill, Mary Soames, har representert partiet i Underhuset i parlamentet sidan 1983. I 2014 vart han slått til riddar av dronning Elizabeth II.

Andre prominente representantar som no truleg må forlate partiet, er Kenneth Clarke, Philip Hammond, David Gauke, Justine Greening og Dominic Gieve. Statsminister Boris Johnson gjorde det klart før avrøystinga i går at dei representantane som røysta mot regjeringa ville bli ekskluderte frå partiet.

Utspørring av Boris Johnson i det britiske parlamentet Du trenger javascript for å se video.

– Ein trist kveld

Statsminister Boris Johnson i aksjon i Underhuset tysdag kveld. Foto: - / AFP

Nicholas Soames sa før avrøystinga tysdag kveld at han ville røyste mot statsministeren, men at det var med tungt hjarte. På spørsmål om dette betydde slutten på Det konservative partiet, slik den vidkjende bestefaren kjende det, svarte han:

– Nei, men det er ein trist kveld, svarte han kontant.

Avrøystinga i Underhuset tysdag kveld skjedde på dagen 80 år etter at Storbritannia erklærte krig mot Tyskland, 3. september 1939. Bestefaren Winston Churchill var marineminister første del av krigen, før han vart statsminister og sjølve symbolet på den britiske motstanden mot Hitler og nazismen.

Han var også dekorert krigshelt frå den første verdskrigen.

Norsk uro før brexit: Fryktar rotnande fersk fisk i trailerar på grensa

Mannen som veltet Boris' flertall

«Den største mannen i verda»

Winston Churchill viser V-teiknet utanfor Downing Street nr. 10 i 1943. Foto: - / AFP

Nicholas Soames vart fødd inn det britiske aristokratiet, og i eit intervju med journalisten Simon Hoggart i avisa The Guardian fortalde han ei historie som illustrerer korleis det var å vekse opp som barnebarnet til ein av dei mest vidkjende personane i verda.

Det skjedde i 1953, då Nicholas Soames var fem år. Han visste ikkje at bestefaren var ein verdskjend statsmann før nokon nemnde det for han. Så han gjekk opp til bestefaren sitt soverom, kom seg forbi kammertenarane og sekretærane, og fann Churchill sitjande i senga.

– Bestefar, er det sant at du den største mannen i verda (the greatest man on earth)?

– Ja, det er eg. Sjå no til å kome deg ut (now bugger off), var svaret frå Winston Churchill.

Simon Hoggart har seinare sagt at han hadde høyrt historia før, men at han trudde det var tull. Men Nicholas Soames stadfesta det altså.

Nicholas Soames køyrde frå parlamentet i eigen bil etter brexit-avrøystinga tysdag kveld. Foto: Phil Noble / Reuters

Brexit-motstandar

Nicholas Soames var støttespelar for tidlegare statsminister David Cameron, og han har vore ein uttrykt motstandar av brexit. Han har sjølv sagt at han høyrde til litt til venstre for sentrum i Det konservative partiet.

I april i år gjekk han ut med sterk kritikk av USAs president Donald Trump for at han godkjende den israelske anneksjonen av Golanhøgdene, som Soames meiner er i sterk strid med internasjonal lov.

Før han vart politikar var Nicholas Soames blant anna adjutant for prins Charles. Sidan har dei to hatt eit nært venskap, og det vekte oppsikt då han sa at prinsesse Diana måtte vere mentalt sjuk, då ho skulda ektemannen for å vere utru med Camilla Parker Bowles.

Seinare kom det fram at skuldingane om utruskap ikkje var tekne heilt ut av lufta, og då bad Soames prinsessa om orsaking for det han hadde sagt.

Det høyrer også med til historia om Nicholas Soames at fleire kvinnelege parlamentarikarar har skulda Soames for sexistisk framferd.