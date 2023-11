Det er sol og blå himmel. Den brutale krigen virker i noen øyeblikk langt unna.

Etter at Hamas og Israel ble enige om en fire dager lang våpenhvile, har barn i Gaza strømmet til lekeplasser langs kysten i sør.

– Jeg er veldig glad for våpenhvilen, og at vi har dratt til stranda. Jeg håper våpenhvilen fortsetter, og at vi fortsetter å være glade sånn som nå, sier Farah Halas til NRKs journalister i Gaza.

Husker og dumper er fulle av ivrige barn. Tre smågutter graver i strandkanten. Noen tar et etterlengtet bad.

Tre gutter leker på stranda sør i Gaza.

Lettelse og lek på stranda i Gaza denne helga. Foto: JEBRIL KMEIL/NRK

Litt lenger sør, på grensen til Egypt, kommer flere lastebiler med nødhjelp inn på den lille Gazastripen, på størrelse med Mjøsa. Mer nødhjelp er en del av avtalen mellom Hamas og Israel.

Skremt av krigen

Zena Fayad sier hun er lei av krigen og at hun ikke får sove av bombene.

– Jeg håper våpenhvilen fortsetter, vi er lei krig hver eneste dag. Lyden av bombene er veldig plagsom og skummel, sier hun.

Farah Halas sier hun har blitt skremt av bombingen og ikke fått sove. Foto: JEBRIL KMEIL/NRK

En liten gutt har endelig fått bade.

– Måtte Gud la våpenhvilen fortsette. Det er lenge siden jeg har vært på stranda, vi kom hit nå og badet. Vi har det veldig gøy fordi det er våpenhvile, sier den lille gutten Mohammed Al Shanbari til NRK.

Fardous Tanborah sier hun også er glad for våpenhvilen, men at de lever under ydmykende forhold. Hun vasker kjøkkenutstyr i vannkanten.

– Vi har ventet lenge på våpenhvilen, og har kommet hit for å ta et bad. Det er 48 dager siden sist. Det er en skikkelig ydmykelse vi lever nå, jeg gråter for menneskene her, sier Tanborah.

Fardous Tanborah sier de lever under uverdige forhold og ikke har badet på 50 dager. Foto: JEBRIL KMEIL/NRK

Det er prekær mangel på både drikkevann og ferskvann i Gaza, etter at Israel stanset store deler av vannforsyningen 7. oktober.

Flere settes fri i dag

Våpenhvilen trådte i kraft fredag, etter nesten sju uker med ustanselig bombing av Gaza. Angrepene er Israels svar på 7. oktober, da Hamas, islamistgruppa som styrer Gaza, gikk til angrep mot Israel. Hamas drepte rundt 1200 mennesker og tok med seg over 200 israelere, mange av dem barn, som gisler inn i Gaza.

Mandag er våpenhvilens siste dag, ifølge avtalen mellom Hamas og Israel.

Den kan forlenges, hvis partene blir enige om det.

Over 14.000 palestinere er drept i israelske angrep mot Gaza de siste sju ukene. Blant dem er over 6000 barn, ifølge tall fra de Hamas-styrte helsemyndighetene i Gaza.

Men nå har bombingen stanset i tre dager. Og 26 israelske gisler, alle kvinner og barn, har blitt satt fri.

Gisler fraktes ut av Gaza av Det internasjonale røde kors. Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA / Reuters

Det samme har 78 palestinere som satt fengslet i Israel, også dem hovedsakelig kvinner og barn.

Etter planene skal flere israelere og palestinere settes fri i dag, som en del av avtalen.

