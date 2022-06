På leikeplassar og langs vegane, med øydelagde bustadblokker som næraste nabo. Nokre har funne seg ei huske å leike med.

Andre sparkar seg fram, medan venene har flykta til naboland.

– Det vi bør uroe oss for dei barna som ikkje kan flykte frå Ukraina og som sit fast der.

Det seier Kristin Oudmayer som er direktør for barn sine rettar i FN-organisasjonen Unicef.

– Makteslause

Ho er blant dei i Noreg som kan mest om korleis barn blir råka av krig og konflikt – og det ho ser gjer ho uroleg og skremt.

– Dette er ein av dei største barnerettskrisene verda har sett sidan 2. verdskrigen. Det er forferdeleg å stå makteslause å sjå barn bli råka av ein krig som vaksne er ansvarlege for.

Tal frå FN syner at kvar dag mistar i snitt to barn livet i Ukraina som ein følgje av krigshandlingane.

– Det at det i seg sjølv ikkje er nok til å legge ned våpena og skape fred, gjer inntrykk. Sjølv på oss som jobbar med denne problematikken rundt om i verda, seier Oudmayer.

Medan russiske invasjonsstyrkar krigar seg fram og ukrainske styrkar kjempar imot, blir stadig fleire barn og familiane deira drivne på flukt.

Særleg har nabolanda til Ukraina tatt imot med opne armar, også dei mange barna som kjem aleine over grensene.

To gutar finn ein slags ro på leikeplassen framfor dei utbomba bustadblokkene i Borodjanka. Foto: SERGEI CHUZAVKOV / AFP

Polen har tatt imot flest

Tal frå FN syner at per 1. juni har 6,9 millionar menneske flykta frå Ukraina, men 2,1 millionar av desse har returnert til heimlandet.

Polen har tatt imot flest, rundt 3,7 millionar flyktningar, 1,5 millionar har returnert.

Romania rundt 590.000 (284.000 returnert)

Russland rundt 950.000

Ungarn rundt 655.000

Moldova rundt 484.000 (110.000 returnert)

Slovakia rundt 466.000 (196.000 returnert)

Belarus rundt 17.000

Ukraina sin president Volodymyr Zelenskyj, hevda nyleg at så mange som 200.000 barn er tvangsflytta til Russland.

– Hensikta med denne politikken er ikkje berre å stele menneske, å få dei som er deportert til å gløyme Ukraina, sa Zelenskyj.

Russland har så langt ikkje kommentert påstandane frå den ukrainske presidenten.

Jenta svingar seg fram og tilbake på ei huske medan sola skin i byen Borodjanka 7. juni. Foto: SERGEI CHUZAVKOV / AFP

Krev våpenkvile no

1. juni blei den internasjonale barnedagen markert i Ukraina, men den feiringa blei overskygga over at det 3. juni var 100 dagar sidan krigen starta.

– Utan ei våpenkvile og ein fredsavtale, vil barn halde fram med å lide, sa toppsjefen i Unicef, Catherine Russell då.

Det har kome meldingar om at barn som er aleine på flukt har blitt utnytta av menneskehandlarar og blitt utsette for overgrep.

Men dei aller fleste barna blir fanga opp eit godt utbygd nettverk av hjelparar og institusjonar nær grensene.

– Det som er viktig no er at europeiske land og andre land verkeleg tek ansvar og gir den pengestøtta som skal til for at den humanitære hjelpa når fram, seier Kristin Oudmayer i Unicef i Noreg.