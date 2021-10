USAs utenriksminister Anthony Blinken sier at myndighetene gjør alt de kan for å befri de amerikanske familiene og en statsborger fra Canada som er bortført i Haiti.

Det pågår forhandlinger med kidnapperne der både FBI og politiet i Haiti er involvert, skriver CNN.

FBI har folk på bakken og deltar aktivt i etterforskingen som ledes av Haitis politi.

Politiet i Haiti og amerikanske FBI leter etter de bortførte voksne og barn. Foto: Joseph Odelyn / AP

Utenriksminister Antony Blinken sier Biden-administrasjonen jobber hardt med saken.

– Vi gjør alt vi kan for å løse situasjonen, sier Blinken.

– FBI er del av en samlet innsats for å få amerikanerne i sikkerhet. På grunn av operasjonen som pågår, kan vi ikke si mer, sier FBIs talsperson.

Brutal bande

16 amerikanere og en kanadisk statsborger ble kidnappet av den svært brutale banden «400 Mawozo» sist lørdag.

Det er fem barn blant de bortførte. Den yngste er en baby på 8 måneder, de andre barna er 3, 6, 13 og 15 år gamle.

Familiene og de voksne som alle tilhører en misjonsorganisasjon ble bortført da de besøkte et barnehjem i bydelen Croix-des-Bouquets i utkanten av hovedstaden Port-au-Prince.

1 million dollar for hver

Kidnapperne krever løsepenger på 1 million dollar for hver av de 17 ofrene.

Kriminelle gjenger har tatt kontrollen over deler av Haitis hovedstad Port-au-Prince og herjer nå fritt i gatene.

Gjengene kontrollerer blant annet hovedveien sørover fra Port-au-Prince og hindrer dermed at det kan sendes hjelp over land til områdene som ble rammet av jordskjelv nylig.

600 kidnappinger

Det er registrert mer enn 600 kidnappinger i 2021, fram til utgangen av september. Tilsvarende tall i fjor var 231, ifølgje Centre for Analysis and Research in Human Rights i Port-au-Prince.

Gjengene krev fra tusenvis av dollar til millionbeløp i løsepenger.

De aller fleste kvinnene som blir kidnappet av kriminelle gjenger blir utsatt for seksuelle overgrep, ifølge menneskerettsgrupper som har fordømt det deimener er passivitet fra politiet.

Landet er i politisk krise etter at president Jovenel Moïse ble drept i juli.

Utenriksminister Anthony Blinken advarer mot situasjonen og sier den ikke kan få fortsette.