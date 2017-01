Bare sju timer etter at Trump tok presidenteden, ble en militær satellitt skutt opp

Bare seks timer og 42 minutter etter at Donald Trump avga sin ed som president i USA, startet en atlasrakett med en militær nyttelast turen opp i rommet.

Satellitten den hadde i nesepartiet er en vesentlig brikke i rakettforsvaret. Den skal se ned på bakken og lete etter rakettoppskytninger.

Satellitten skal fungere som den første, konkrete advarselen til resten av systemet om at noe farlig er på vei.

Trump kommer sannsynligvis til å bruke langt mer enn forgjengeren på rakettforsvar. Foto: Alex Brandon / AP

Det er selvfølgelig ikke Trump som hadde bestilt satellitten. Dette er fruktene av arbeid gjort under Obama.

Det som er klart, er at arbeidet med et rakettforsvar ikke akkurat har gått i full fart under den forrige presidenten.

Få detaljer fra Trump

Det Trump og hans folk skriver på sidene til Det hvite hus, under seksjonen om forsvaret, er at Trump skal sørge for et skikkelig rakettforsvar.

USA har bygd og bygd på sitt rakettforsvar, og det består nå av flere deler på land, på havet og i rommet.

Det ekspertene er uenige om, er om det faktisk vil virke.

Det amerikanske rakettforsvaret er nå begrenset til å kunne stå imot små angrep fra en motstander som ikke er spesielt teknologisk avansert. det vil si Nord-Korea og Iran.

Det er akkurat det Trump og hans folk skriver.

– Rakettforsvaret skal kunne forsvare mot rakettangrep fra stater som Nord-Korea og Iran, står det på whitehouse.gov.

Test av Terminal High Attitude Area Defense. Et system som primært skal brukes for å forsvare naboene til fiendtlige stater mot et rakettangrep. Foto: © Handout . / Reuters / Reuters

Vet ikke hva Trump vil

I og med at rakettforsvaret har vært under bygging i over 20 år, og at det i nåværende form er rettet inn mot akkurat det Trump sier han vil bygge, hersker det en del usikkerhet om hva Trump egentlig vil ha.

Basert på at Trump har en "USA først" ideologi, spekulerer Todd Harrison ved Center for Strategic and International Studies at presidenten ønsker et forsvar som er mer rettet inn mot forsvar av det amerikanske fastlandet.

Nå er mye av den amerikanske innsatsen basert på forsvar av lande i Europa og Asia.

Ekspertene forventer uansett at budsjettene til rakettforsvar vil øke.

Obama reduserte innsatsen. I budsjettforslaget for 2017 fikk rakettforsvar 7,5 milliarder dollar. Året før fikk det 8,3 milliarder.

Planen nå er at det skal brukes 37,5 milliarder dollar på rakettforsvar de neste fem årene. Denne summen kan nå bli økt betraktelig, skriver National Defense Magazine.

Forsvarsminister under Barack Obama, Robert Gates, inspiserer en av rakettene som er utplassert i Alaska. Ekspertene forventer nå at det vil bli flere slike raketter. Foto: JOHN WAGNER / AP

Støtte fra begge sider

Kongressrepresentanter fra både republikanerne og demokratene støtter en økt satsing på rakettforsvar.

Spesielt forsvar av det amerikanske fastlandet. Senator Dan Sullivan, republikaner fra Alaska, er en klar forkjemper for økt satsing.

Alaska er den staten der mesteparten av rakettene som skal forsvare USA er utplassert.

– En dag kommer det amerikanske folket til å våkne opp og forstå at Nord-Korea kan sende en rakett med en atombombe på toppen mot dem, sa senatoren nylig.