Barack Obama totalslakter helsereformen

I et Facebook-innlegg slakter Obama helsereformen som republikanerne og nåværende president Donald Trump håper skal erstatte The Affordable Care Act, populært kalt Obamacare.

Obama ber republikanerne om å vurdere hva som står på spill, og «ikke bare reversere noe demokratene har gjort».

Ikke en helsereform

Obamacare står igjen som arven etter Obamas åtte år i Det hvite hus, og Obama ber nå republikanerne innstendig om å ikke la det gå sport i behandlingen av helsereformen, og viser til tall fra det kongressens budsjettkontor som viser at 24 millioner amerikanere vil miste forsikringen dersom dagens forslag blir vedtatt.

«Helsereformen som ble presentert i dag er ikke en helsereform. Det er en enorm forskyvning av rikdom fra middelklassen og fattige familier, til de rikeste i Amerika. Den gir enorme skattekutt til de rike og til legemiddel- og forsikringsindustrien, og det blir finansiert ved å kutte helsetjenestene til alle andre,»skriver Obama.

OMKAMP: Donald Trump overrasket mange da han kalte tilbake «Trumpcare» fra de døde tidlig i mai. Foto: Carlos Barria / Reuters

Fundamental slemhet

Forslaget skal opp til høring i senatet de kommende dagene, og reformen trenger 50 stemmer for å bli vedtatt. Det vil fortsatt være mulig å gjøre små endringer for å få nok stemmer ombord.

Obama mener likevel det er umulig å komme bort fra «den fundamentale slemheten» i forslaget.

– Hva vil skje med amerikanere som strever med opioidavhengighet? Hva vil skje med gravide mødre, barn med funksjonshemninger, fattige voksne og seniorer som trenger langsiktig omsorg, når de ikke lenger kan stole på Medicaid?

– Obamacare kollapser

Republikanerne har siden Obamacare blitt vedtatt gjort det klart at de vil oppheve helsereformen.

Før offentliggjøringen av forslaget har kritikken haglet mot majoritetsleder for republikanerne i senatet, Mitch McConnel.

UTÅLMODIG: Det er ventet at majoritetsleder i senatet Mitch McConnel ønsker å vedta den nye helsereformen før kongressen tar pause fra selvstendighetsdagen den 4. juli. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Det nye forslaget ble utarbeidet bak lukkede dører, og det er ventet at McConnel vil ta senatet til en avstemming etter kun 20 timer med debatt neste uke.

Til sammenligning brukte Obama-administrasjonen omkring ett år på å utarbeide og debattere Obamacare.

McConnel mener tilstandene i USA rettferdiggjør den knappe debattiden.

– Obamacare kollapser rundt oss, og det amerikanske folk søker desperat etter lindring, sa McConnel, ifølge New York Times.

Donald Trump støtter trolig dette synet.

Vil fase ut Medicaid

Medicaid dekker fattige amerikanere, og ble utvidet til å omfatte 11 millioner tidligere uforsikrede under Obamacare.

Den statlige sykeforsikringen for dem med lavest inntekt, skal ifølge forslaget utfases mellom 2020 og 2030. I tillegg innebærer forslaget store skatteletter for de rikeste, ifølge Reuters.

Republikanerne trenger 50 stemmer for å få forslaget vedtatt i kongressen. Det åpner for at kun tre republikanere må stemme nei for å blokkere forslaget, da det er ventet at samtlige 48 demokrater vil stemme nei.

Ifølge New York Times er det i dag kun 17 senatorer på ja-siden. Syv vil stemme nei med mindre det gjøres endringer, og 28 er uvisst.