Bannons Breitbart langer ut mot Trumps nye Afghanistan-politikk

I Trumps første offisielle uttalelse etter at Steve Bannon forlot Det hvite hus valgte han å annonsere sin nye Afghanistan politikk, og Bannons nye arbeidsplass, Breibart, var ikke nådig i sine første reaksjoner.

«Afghanistan First»

«Flip-flop» og «reversering av kursen» var to av overskriftene minutter etter at det ble kjent at Trump velger å sende flere soldater til det krigsherjede landet, og ikke færre slik han lovet i valgkampen.

Flere av artiklene sammenlignet han også med Barack Obama, en mann Trump har kritisert og som han forsøker å distansere seg så mye som mulig fra.

I en kommentar på Breitbart skriver Adam Shaw at det er de velgerne som setter «America First» som har størst grunn til å være misfornøyd med den nye politikken, og han viser også til at andre sentrale kommentatorer på høyresiden er misfornøyd med Trumps skifte.

– Det spiller ingen rolle hvem du stemte for, militærindustrien vinner uansett, skriver Trump-sympatisøren Ann Coulter på Twitter.

Også Fox News, som ofte blir sett på som Trump-vennlige, er kritiske. Radioverten Todd Starnes omskriver Trumps kjente slagord til «Afghanistan First».

Uro på høyresiden

Breitbart siterer også andre personer i det såkalte Alt.Right-bevegelsen som nå er uenig med presidenten.

Mange har vært spent på hvordan fraværet av Steve Bannon i Det hvite hus vil påvirke Trumps politikk. Det første svaret kan være at USA sender 4000 nye soldater til Afghanistan, og flere peker på USAs sikkerhetsrådgiver og kjent Bannon-rival, H.R. McMaster, som pådriveren for politikken.

I Afghanistan svarer Taliban med å kreve at USA trekker alle soldater ut av landet.

– Hvis ikke USA snart trekker styrkene sine fra Afghanistan, vil Afghanistan bli enda en gravplass for denne supermakten i det 21. århundret, sier talsmann Zabiullah Mujahid.

Taliban stempler også strategien for «gammel» og «uklar».

Støtte fra partiet

Mens Trump-kritiker og senator John McCain roser avgjørelsen, og mener at strategien kommer på overtid.

– Han må jevnlig snakke til det amerikanske folket og til dem som kjemper på deres vegne, om hvorfor vi kjemper, hvorfor det er verdt det og hvordan vi skal lykkes, sier McCain.

Støtte får Trump også fra Republikanernes leder i Representantenes hus, Paul Ryan, som mener at USA nå har en langt mer tydelig og helhetlig strategi enn hva som har vært tilfellet tidligere.