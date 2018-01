Forfatteren av boken, Michael Wollf, har vunnet flere priser for sine magasinartikler og bøker. Men han har også fått kritikk for å ha forandret eller diktet opp uttalelser fra kilder. Foto: Steve Helber / AP

Uttalelsen kommer etter at Michael Wollfs kontroversielle bok «Fire and Fury» satte sinnet i kok hos den amerikanske presidenten.

Boka, som handler om Trumps periode i Det hvite hus, hevder blant annet at Steve Bannon skal ha kalt et møte mellom Trumps sønn og en russisk advokat for «forrædersk» og «upatriotisk».

I boka stiller flere medarbeidere i Det hvite hus spørsmål ved Trumps evne til å styre landet.

Uttalelsene resulterte i en twittertirade fra presidenten der Trump blant annet kalte sin tidligere venn og stabssjef for «Sloppy Steve», og mente at Bannon hadde mistet forstanden.

– Jeg vurderer denne boka som diktning, og innholdet som falskt. Det var «Sloppy Steve» som brakte Michael Wollf inn i Det hvite hus. Det er vel derfor han nå må se seg om etter en ny jobb, sa Trump under en pressekonferanse lørdag.

«Patriot og en god mann»

Dagen etter skal Bannon ha sendt en uttalelse til det politiske nettstedet Axios, hvor han «beklaget» at han ikke hadde kommentert «unøyaktigheten» i rapporteringen om Trumps sønn tidligere.

Ifølge Bannon skal kommentaren om det russiske møtet ikke ha vært myntet på Trump junior, men på Paul Manafort, som var Trumps valgkampsjef.

Isteden omtaler Bannon nå Trumps sønn som «en patriot og en god mann», som har arbeidet hardt for sin far, og for landet.

I skrivet nekter Bannon også for at det er noen sammensvergelse mellom russerne og presidentens valgapparat, og kaller etterforskningen for en heksejakt.

«Min støtte for presidenten og hans agenda er også urokkelig,» skriver Bannon.

Dette bildet fra 5. mars 2017 viser presidenten og hans den gang rådgiver Steve Bannon idet de stiger inn i presidentens fly. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Bannon, som drev det omstridte, sterkt høyreorienterte nyhetsnettstedet Breitbart, har blitt omtalt som mannen som sørget for at Trump ble president.

I ettertid skal forholdet mellom ham og presidenten ha blitt dårligere, og Bannon sluttet i Det hvite hus. Ifølge Trump gråt og tryglet Bannon om å beholde jobben.

Mener boka er full av feil

Forfatteren av boken, Michael Wollf, har vunnet flere priser for sine magasinartikler og bøker. Men han har også fått kritikk for å ha forandret eller diktet opp uttalelser fra kilder.

I et intervju med NBC forsvarer Wollf sin kontroversielle bok, og hevder han ikke hadde noen politisk agenda.

– Hvis jeg utelot noe fra boka, var det i tilfelle noe som var enda verre. Det er så ille, sa han til NBC.

Wollf sier han har basert boka på samtaler med Trump og ansatte i hans stab, som han fikk god tilgang på i Det hvite hus gjennom Bannon.

Presidenten selv mener boka «Fire and Fury» er full av løgner, og kilder som ikke eksisterer. Trumps advokater har forsøkt å stanse utgivelsen. Ifølge Trump har han aldri blitt intervjuet av forfatteren i Det ovale kontor.