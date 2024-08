I den bangladeshiske hovudstaden Dhaka har tusenvis av folk samla seg i gatene.

Dei jublar og klappar, for no har dei fått til noko dei har demonstrert for i vekevis: statsminister Sheikh Hasina har akkurat trekt seg frå makta.

Hordar av protestantar har marsjert gjennom hovudstaden Dhaka og brote seg inn i palasset. Der er det no tusenvis av menneske, skriv den bangladeshiske avisa Prothom Alo Daily.

Men Hasina var ikkje der. Ho rømde palasset sitt i eit militærhelikopter like før, seier ei kjelde til AFP.

Dette helikopteret forlot mandag Bangladeshs hovedstad Dhaka. Om bord var truleg statsminister Sheikh Hasina. Foto: Reuters TV / Reuters

Mest voldelege protestar i landets historie

CNN rapporterer at Hasina no har landa i Agartala, hovudstaden i den indiske staten Tripura, saman med søstera si. India skal ha tilbode henne ein trygg rømmingsveg.

Protestane i Bangladesh dei siste vekene har vore blant dei mest valdelege sidan landet blei ein sjølvstendig stat for over 50 år sidan.

Minst 300 er drepne i protestane. 11.000 er arresterte, og både skular og universitet er stengde.

Statsminister Sheikh Hasina har rømd landet. På bildet held ho ein tale på ein vandalisert t-banestasjon tidlegare i sommar. Foto: Bangladesh Prime Minister's Office / AFP

Berre søndag blei minst 94 personar drepne, blant dei 14 politibetente. Det var den dødelegaste dagen sidan demonstrasjonane starta førre månad.

Ein direkte protest mot Hasina

Dei starta som ein studentprotest mot eit omstridt kvotesystem for arbeidsplassar i den bangladeshiske administrasjonen. Systemet gav ein av tre offentlege jobbar til familiemedlemar til veteranar frå uavhengigheitskrigen i 1971.

Demonstrantar jublar etter å ha fått nyheitene om at statsministeren har gått av. Foto: Rajib Dhar / AP

– Ganske raskt utvikla det seg til å bli ein protest mot statsministeren, seier Arild Engelsen Ruud, professor i Sør-Asia-studiar ved Universitetet i Oslo, til NRK.

Han fortel at mange var leie av styret til statsministeren Sheisk Hasina. Kritikarane hennar er blitt kasta i fengsel, korrupsjon har vore omfattande og nepotisme utbreitt.

UiO-professor Arild Engelsen Ruud meiner protestane i Bangladesh kan gi landet nye mogelegheiter. Foto: Olaf Christensen

Samtidig har Bangladesh stått ovanfor økonomiske utfordringar, ifølge Ruud:

– Plutseleg eksploderte det og blei ein direkte protest mot henne og det nokså korrupte og sjølvtilfredse regimet ho representerte, fortel han.

– Så dette er stort. Men kva som skjer framover, er veldig uvisst.

– Tida er inne

Måndag hadde demonstrantane planlagd eit demonstrasjonstog med krav om Hasinas avgang.

Dei fleste bangladesharar mista tilgangen på internett, og tryggingsstyrkar marsjerte i gatene for å overhalde eit portforbod. Fleire kontor og meir enn 3500 tekstilfabrikkar stengde.

Soldatar og politi barrikaderte fleire gater som leier til Hasinas kontor med piggtråd, men enorme folkemengder kom seg forbi hindringane.

The Business Standard anslår at 400.000 demonstrantar var i gatene, men det er ikkje stadfesta.

Soldatar blokkerer ei av hovudgatene i Dhaka. Foto: MUNIR UZ ZAMAN / AFP

– Tida er inne for den siste protesten, sa Asif Mahmud, ein av leiarane av demonstrasjonen, til AFP.

Hæren skal danne overgangsregjering

Hasina har vore statsminister sidan 2009. I januar vann ho sitt fjerde val på rad, utan ei reell opposisjon.

Hasina er dotter av Sheikh Mujibur Rahman, ein av grunnleggarane av den sjølvstendige staten Bangladesh. Han blei landets første president og seinare statsminister.

Stor jubel. Foto: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Måndag viser videoar på sosiale medium at demonstrantar har klatra opp på ein stor statue av Rahman i sentrum av Dhaka. Dei hakkar av bitar av ansiktet på statuen.

Leiaren for det bangladeshiske militæret, general Waker-Uz-Zama, ber folket om å stole på hæren no. Han stadfestar også at ei overgangsregjering med han i spissen skal styre landet.

– Gi oss litt tid. Vi finn ei løysing, seier han.

Demonstrasjonar mot Hasina på laurdag. Foto: MUNIR UZ ZAMAN / AFP

– Vi er på eit tidleg stadium av samtaler med dei største opposisjonspartia og representantar frå sivilsamfunnet – men ikkje frå partiet til Hasina, seier generalen.

Kan gi nye mogelegheiter

Sidan demonstrasjonar mot Hasina braut ut i juli, har statsministeren sendt militæret på demonstrantane. Dei har skote med skarpt mot studentar og andre som har protestert i gatene dei siste vekene.

Men i dag er Waker-Uz-Zuma på lag med studentane.

– No er jobben dykkar å halde dykk roleg og hjelpe oss, seier han.

UiO-professor Arild Engelsen Ruud seier at ein er i «uklart konstitusjonelt farvatn». Vanlegvis ville parlamentet utnemnt ein ny statsminister. Men i og med at den politiske leiinga i Bangladesh består av personar som har vore utnemnde av Sheikh Hasina, har dei ikkje legitimitet i folket.

Folk har strøymde ut i gatene for å feire at Hasina har trekt seg. Det har vore eit mål for fleire tusen protestantar. Foto: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

– Det er vanskeleg å sjå føre seg korleis det skal bli ei ordning som er allment akseptert, seier Ruud.

Samtidig meiner han at dette kanskje kan få bukt med nepotismen og korrupsjonen:

– Kanskje opnar det seg heilt nye mogelegheiter nå, seier han.

