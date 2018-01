Myanmar har etter forhandlinger med Bangladesh akseptert å ta imot 1500 rohingyaer hver uke.

Dette mot at Bangladesh kan sende alle flyktningene ut av landet innen to år, skriver den britiske kringkasteren BBC.

Høsten 2017 flyktet over 650 000 rohingyaer til Bangladesh.

Dette etter at det brøt ut kamper mellom opprørerne og regjeringsstyrker i delstaten Rakhine i Myanmar, hvor rohingyaer ble utsatt for voldelige overgrep og forfølgelse.

Fakta om rohingyaene Ekspandér faktaboks Muslimsk folkegruppe i det buddhist-dominerte Myanmar. Holder til i de vestlige delene av landet, spesielt i delstaten Rakhine, som grenser til Bangladesh.

FN anslo før krisen at det var 800.000 rohingyaer i Myanmar, mens andre opererer med tall opp til 1,3 millioner. Totalt teller de over 2 millioner.

Rohingyaenes opprinnelse er omstridt. De mener selv at de nedstammer fra muslimske handelsfolk som slo seg ned i regionen for 1.000 år siden og innfødte som konverterte til islam.

Myndighetene mener rohingyaene er ulovlige innvandrere fra Bangladesh.

FN har slått fast at rohingyaene er utsatt for etnisk rensing i Rakhine, og flere statsledere har anklaget Myanmars regjeringshær for folkemord. Hærledelsen avviser anklagene.

Siden 25. august har over 620.000 rohingyaer flyktet fra Myanmar til Bangladesh etter en offensiv fra regjeringsstyrker i Rakhine. Fra før bodde det om lag 400.000 rohingyaer i flyktningleirer i Bangladesh. (Kilde: NTB)

Ønsket å sende 15 000 i uken

Det var i november de to landene først undertegnet en avtale om å kunne returnere flyktningene tilbake til Myanmar.

Det skal foreløpig ikke være avklart om når utsendelsene vil begynne.

Myanmar sier de skal ta ansvar for dem som kommer tilbake, ved å skaffe rohingyaene midlertidige hjem, og senere bygge boliger til dem som trenger det.

Rohingya-flyktninger strømmer til Bangladesh 5 bilder KALDT: En søkkvåt ung jente hutrer av kulde. Hyppige regnskurer og vind gjør tilværelsen vanskeligere for de mange flyktningene. Kjersti Strømmen / NRK NØDHJELP: To unge gutter bærer med seg sekker med ris og nødforsyninger. Kjersti Strømmen / NRK GJØRMEHAV: Hyppige og kraftige regnskurer skaper gjøremhav og gjør tilstandene verre for flyktninger som mangler både klær og husly. Kjersti Strømmen / NRK KUMMERLIGE KÅR: Mangelen på klær og husly er prekær blant flyktningene i Bangladesh. Disse flyktningene søker ly for regnet under en teltduk av presenninger. Kjersti Strømmen / NRK PREKÆRT: Mer enn en halv million mennesker, hovedsakelig muslimske rohingyaer, har den siste måneden krysset grensen til Bangladesh. Kjersti Strømmen / NRK

– I utgangspunktet ønsket vi å sende tilbake 15 000 i uken, men vi ble til slutt enige om 300 per dag, altså 1500 i uken. Dette mot at alle blir utsendt innen to år, sier utenriksminister i Bangladesh Md Shahidul Haque til BBC.

Men dagens avtale gjør det i utgangspunktet bare mulig for at 156 000 rohingyaer vil bli utsendt innen to år – et godt stykke unna de 650 000 som nå søker tilflukt i Bangladesh.

Amnesty International har kritisert avtalen, der de mener trygge og velorganiserte tilbakesendelser ikke vil være mulig, hvor de sier det fortsatt eksisterer et «apartheidsystem» i Myanmar.

De la også til at de håper ingen blir tvunget tilbake, med mindre de ikke selv ønsker å returnere til hjemlandet.

Dårlig behandling i Bangladesh

Flere hjelpeorganisasjoner har også uttrykt stor bekymring for flyktningene i Bangladesh.

Landets regjering har fått kritikk, blant annet fra USA, for at de ikke gjør mer for hindre at kvinner og barn av rohingya-folket blir utsatt for menneskehandel.

KRITIKK: Flyktningleirene har fått mye kritikk fra flere hjelpeorganisasjoner for dårlig sanitære forhold. Foto: Munir Uz Zaman / AFP

De lever også under dårlige sanitære forhold i leire.

Ifølge Amnesty var rohingyaene før de siste fordrivelsene, segregert og kuet i et apartheidsystem.

Rohingyaene har vært nektet tilgang til helsehjelp, hatt begrenset bevegelsesfrihet, vært underlagt jevnlige portforbud og hindret i å praktisere sin religion.

Den muslimske befolkningen på drøyt én million mennesker ble nektet statsborgerskap i Myanmar gjennom en lov fra 1982.