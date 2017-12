27 år gamle Akayed Ullah kom fra Bangladesh til USA på familievisum i 2011.

Mandag utløste han en hjemmelaget rørbombe. På grunn av en feilkonstruksjon eksploderte bomben bare delvis.

Akayed Ullah stod bak forsøket på terror i NY mandag. han kom fra Bangladesh til USA i 2011 på familievisum. Foto: Handout / AFP

Myndighetene i hjemlandet Bangladesh har sendt ut en offisiell uttalelse etter terrorforsøket, der de fordømmer handlingen.

– Bangladesh er forpliktet til nulltoleranse mot terrorisme og fordømmer terror og voldelig ekstremisme i alle former rundt om i verden, inkludert hendelsen i New York mandag morgen.

Bombeoppskrift på internett

Politiet i New York mener at gjerningsmannen mest sannsynlig fant oppskriften på internett. For å konstruere bomben brukte han et ni volts batteri, fyrstikker og julelys samt borrelås for å feste bomben til kroppen.

Propaganda fra IS

Ifølge myndighetene i New York som blir sitert av nyhetsbyrået Associated Press, skal mannen ha sett på propaganda fra den ytterliggående islamistgruppa IS på internett.

Det er for tidlig å si om mannen hørte til et nettverk knyttet direkte til IS. Men ifølge New Yorks guvernør Andrew Cuomo er det ingenting som tyder på at Akayed Ullah kan knyttes til noe «sofistikert nettverk».

Hevnmotiv

Ifølge The New York Post, som viser til politikilder, skal mannen ha fortalt fra sykehussengen at angrepet var en hevnaksjon.

Han ønsket å hevne «bombing i hjemlandet» Bangladesh. Det er uklart hvilken bombing han henviser til. De eneste som har sprengt bomber i bangadesh de siste årene, er militante islamister.

Bomben kunne tatt langt flere liv. Den gikk ikke av som planlagt. Politimann på vakt ved T-baneundergangen på Times Square i New York etter terrorforsøket mandag. Foto: John Moore / AFP

Kunne tatt mange liv

Mannen utløste bomben som var festet til kroppen i morgenrushet.

Bomben kunne tatt mange liv hvis den hadde eksplodert som planlagt.

De tre som ble meldt lettere skadet mandag, ble utskrevet fra sykehus samme dag.

Angrepet fant sted i en undergang på T-banestasjonen under bussterminalen Port Authority, mellom 7th og 8th Avenue.

– Dette var forsøk på et terrorangrep. Takk Gud for at gjerningsmannen ikke klarte å oppnå sitt mål.

Det sier New Yorks ordfører Bill de Blasio.