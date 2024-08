Banangiganten Chiquita dømt for å finansiere paramilitær gruppe i Colombia

For første gang er et selskap i USA dømt for å ha begått grove menneskerettighetsbrudd utenfor landet.

En av verdens største bananprodusenter, Chiquita Brands International, ble i juni funnet skyldig i å ha finansiert den paramilitære gruppen AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), eller De forente selvforsvarsstyrker.

Banangiganten Chiquita vil trolig anke dommen, som ansvarliggjør selskapet for drapet på åtte personer i Colombia. Selskapet er dømt for å betale oppreisning til de etterlatte. Foto: Danilo Gomez / AFP

Og slik er selskapet også ansvarlig for åtte drap som AUC begikk, ifølge dommen fra en føderal domstol i Florida, USA.

Chiquita må betale familiene til de åtte drepte hele 367 millioner kroner i oppreisning.

– Vi mener Chiquita spilte en viktig rolle i fremveksten av paramilitære grupper i regioner med bananproduksjon i Colombia, sier bistandsadvokat Marco Simons i menneskerettighetsorganisasjonen EarthRights på telefon fra USA.

Advokat Marco Simons i EarthRights international har bistått etterlatte i 17 år i den historiske saken mot bananprodusenten Chiquita. Bildetype Foto: Privat

Utbetalingene skjedde mellom 1997 og 2004. AUC var regnet som en terrororganisasjon av USA.

– De spilte en viktig rolle ved å hjelpe og finansiere disse gruppene, sier Simons, som har bistått familien til en av de åtte drepte i 17 år.

NRK har kontaktet Chiquita Brands International uten å få noe svar. Det er ventet at selskapet vil anke dommen i løpet av de neste månedene.

Chiquita er en av verdens største bananprodusenter med hovedkvarter i USA. Dommen falt i en sivil domstol i Florida fordi bedrifter ikke kan straffes for kriminalitet i Colombia. Foto: John Fitzhugh / Ap

Svært voldelige

Den høyreorienterte paramilitære gruppen AUC var kjent for brutale drap, tortur og massakrer. De skal ha fått støtte fra den colombianske hæren for å kjempe mot den samme fienden: venstresidens gerilja.

Men AUC skal også ha gått etter fagforeningsledere, landsbyledere og vanlig folk, for så å stjele eiendommene deres.

AUC-soldater trener inne i jungelen i Colombia i 2002. Den høyreorienterte paramilitære gruppen kjempet mot venstresiden geriljagruppe FARC, Colombias væpnede revolusjonære styrker. FARC inngikk en fredsavtale med staten i 2016, men mange geriljasoldater nektet å legge ned våpnene. Foto: Julian LINEROS-CROMOS / AFP

Likene lot de ligge på offentlige steder.

Tusenvis av familier ble internt fordrevet. Gruppen drev også med narkotikakriminalitet.

– Bevisene som ble lagt fram i rettssaken, viser ikke bare at Chiquita finansierte AUC. Det er også bevis for at Chiquitas havneområder i Colombia, ved minst to anledninger, ble brukt til å smugle våpen for de paramilitære. Og at Chiquitas fraktskip ble brukt til å smugle narkotika, sier bistandsadvokat Simons.

– Vitner fortalte om et nært samarbeid mellom Chiquitas sikkerhetspersonell og de paramilitære, sier han videre.

Soldater fra den paramilitære gruppen AUC, her med den katolske Vår Frue av Guadalupe i bakgrunnen. AUC var beryktet for voldelige drap, tortur og massakre. Foto: LUIS BENAVIDES / Ap

– Dette er rett og slett bare begynnelsen på de mulige rettssakene som Chiquita står overfor, sier advokaten, som bistår rundt 400 etterlatte som har saksøkt Chiquita.

USAs største bananimportør, Chiquita Brands International, har i mange år blitt anklaget for å ha finansiert colombianske dødsskvadroner som tok livet av tusenvis av mennesker. Foto: Amy Sancetta / AP

Bekreftet millionoverføringer

Chiquita trakk seg ut av Colombia etter at forholdet til AUC ble kjent i 2004, og har siden kjøpt bananer fra landet gjennom andre eksportører, forteller Marcos.

AUC ble også oppløst etter en fredsavtale med myndighetene. Soldatene leverte inn våpnene sine mot amnesti, selv om flere fortsatte i andre kriminelle grupper senere.

Mer enn 2000 AUC-soldater leverte inn våpnene sine etter det ble inngått en fredsavtale med colombianske myndigheter i desember 2005. Foto: LUIS BENAVIDES / Ap

I 2007 bekreftet fruktgiganten å ha betalt rundt 18 millioner kroner til AUC.

Innrømmelsen kom i forbindelse med at selskapet vedtok en bot på 25 millioner dollar, for å ha brutt amerikansk lov gjennom økonomiske forbindelser med en terrordefinert gruppe.

Chiquitas hevdet de betalte militsen for at den ikke skulle angripe selskapets virksomhet og de ansatte.

– Vår klient var ekstremt fornøyd med denne dommen. Andre overlevende har sagt at de er glade for at Chiquitas rolle endelig blir erkjent og at de endelig blir holdt ansvarlige. Men det er fortsatt en lang vei å gå, sier Simons.

Han vil ikke fortelle hva hans klienter har opplevd fordi det kan vanskeliggjøre hverdagen til familiene i Colombia.

Den tidligere sjefen for paramilitære AUC, Salvatore Mancuso (tredje fra venstre) ble utlevert fra USA til Colombia i februar i år. Han hadde sonet 16 år i fengsel i USA og lovet i år å fortelle colombiansk politi om relasjonene han hadde til politikere og forretningsmenn i Colombia. Foto: Colombisk Interpol / AFP

Drept som press for salg

Chiquita er en av verdens største bananprodusenter med hovedkvarter i USA.

Da dommen falt den 10. juni, var flere etterlatte tilstede.

– Jeg føler glede. Vi har ventet så lenge og plutselig har vi vunnet fram. Jeg hadde nesten gitt opp håpet, men Gud hjalp oss, sa enken til en av ofrene til CNN.

Mannen hennes ble drept av AUC i 2003, som slik presset familien til å selge banangården deres til under markedspris.

4500 flere ofre

Marco Simons i EarthRights International håper saken og dommen skal lede til nye saker og nye dommer.

Han og temaet hans har over 4500 klager til å velge fra.

– Dette er en banebrytende dom som kan få store ringvirkninger fordi den viser at selskaper som direkte eller indirekte bryter menneskerettigheter i andre land kan bli straffet for det, sier Ida Thomassen, nestleder i Framtiden i våre hender.

Ida Thomassen fra Framtiden i våre hender mener Chiquita-dommen bør være en sterk advarsel til selskaper som er etablerte i områder med høy risiko for menneskerettighetsbrudd. Foto: Knut Neerland

– Det burde vært en selvfølge, men er dessverre ikke det.

Hun mener dommen bør være en sterk advarsel til selskaper som opererer i konfliktområder med høy risiko for menneskerettighetsbrudd.

– Dommen viser også at det er mulig for fattige familier å stå opp mot selv de største og mektigste selskapene, hvis de får tilgang til rettshjelp, sier hun.

Chiquita selges i Norge

Framtiden i Våre Hender mener at norske matvarekjeder, som kjøper inn Chiquita-bananer, må alliere seg med kjeder i Skandinavia og sende en felles protest til Chiquita mot deres planer om å anke saken.

– Norske selskaper har etter åpenhetsloven plikt til å forebygge menneskerettighetsbrudd i sin leverandørkjede og sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning til ofrene, sier Ida Thomassen.

AUC var regnet som en terrorgruppe av USA. Likevel betalte det amerikanske selskapet Chiquita millioner til den paramilitære gruppen mellom 1997 og 2004. Her leverer en AUC-soldat inn våpenet sitt i 2004. Foto: Luis Benavides / Ap

NRK har vært i kontakt med de store norske dagligvarekjedene. BAMA, som importerer frukten som selges i Norgesgruppens butikker som Kiwi, MENY og Spar, og Reitan Retails butikk Rema 1000, oppgir at de bare kjøper bananer gjennom Dole.

Dagligvareaktøren Coop kjøper bananer fra selskapene Fyffes og Del Monte.

Bunnpris selger derimot Chiquita-bananer i sine butikker, som de kjøper gjennom sin leverandør Norfresh Trading AS.

– Vi tar arbeidet med etisk handel og menneskerettigheter på største alvor, skriver Monica Eik-Nes, kategoriansvarlig for frukt og grønt i Bunnpris til NRK.

– Når det gjelder frukt og grønt har vi de siste 15 årene handlet varer via Norfresh Trading AS, og i denne perioden har de ikke registrert brudd på etiske retningslinjer hos denne bananprodusenten, skriver hun videre.

En arbeider på en av Chiquitas bananplantasjer i Apartado i provinsen Antioquia i Colombia. Foto: Danilo Gomez / AFP

Bunnpris, eller I.K. Lykke Drift AS, omfattes av åpenhetsloven, og stiller krav til leverandører på rapportering av deres samfunnsansvar, forteller Eik-Nes.

– I lys av dommen fra Florida, går vi sammen med vår leverandør, Norfresh Trading AS, gjennom hvilke tiltak bananprodusenten har iverksatt siden denne perioden.

– Norfresh Trading AS er også omfattet av åpenhetsloven og det er viktig at våre leverandører og underleverandører opererer i henhold til standarder for menneskerettigheter og etisk handel.