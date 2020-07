Ballonger bringer internett til landsbygda i Kenya

Arbeidet begynte for to år siden, men klarsignalet fra kenyanske myndigheter har nettopp kommet, skriver BBC. Nå skal også folk på landsbygda i det østafrikanske landet få tilgang til raskere internett. Det kan gi dem muligheten til å strømme filmer eller delta i videokonferanser.

Ikke minst har koronapandemien vist hvor viktig det er å skaffe skoleelever tilgang, slik at de kan få undervisning på nett.

Honningselgeren Dorcas Kipkeroi har tatt fram mobilen for å sjekke 4G-nettet i landsbyen Radad. Foto: Jackson Njehia / Reuters

Under lanseringen av prosjektet fikk honningselgeren Dorcas Kipkeroi snakke med president Uhuru Kenyatta på mobilen sin.

– Nå har dere fått et raskere nett. Heretter kan du selge honningen din til hele verden, var beskjeden fra presidenten, skriver kenyanske The Star.

Kipkeroi nøyer seg kanskje med et noe mindre marked når hun sier til nyhetsbyrået Reuters at bedre et nett letter salget.

– Her har vi vært i en bakevje når det gjelder kommunikasjon. Nå blir det lettere å avtale når jeg skal levere honning til kunder, sier hun.

Tidligere har folk i landsbyen Radad reist rundt 60 kilometer for å komme seg til nærmeste by med nettilgang.

Kan fly i hundre dager

Det dreier seg om enorme ballonger som kan holde seg i lufta i mer enn hundre dager av gangen. De er drevet av solcellepaneler og skal sveve cirka 20 kilometer over bakken. Hver ballong har en antenne som sender signaler nedover.

– Kenya er det første landet som har basestasjoner høyt oppe i lufta, sier informasjonsminister Joe Mucheru til Reuters.

Ballongene har vært brukt til å skaffe internett for kommunikasjon etter katastrofer tidligere. For eksempel etter orkanen Maria i Puerto Rico i 2017, eller jordskjelvet i Peru i 2019. Men dette er første gang de blir brukt i ren kommersiell sammenheng.

Nå skal rundt 35 ballonger være i konstant bevegelse over den østlige delen av Afrika.

Flere enn 35 ballonger vil være i konstant bevegelse over den østlige delen av Afrika. Foto: LOON

Ifølge BBC har tidligere planer om å bygge ut et bakkenett vist seg vanskelig å gjennomføre, blant annet fordi avstandene er så store.

Skal dekke store områder

Ballongene luftsettes i USA og kommer seg over havet ved hjelp av vindstrømmer. Selskapet bak er Loon, et av Googles søsterselskaper. De har inngått et samarbeid med Telkom Kenya. Ballongene skal dekke et område på mer enn 50.000 kvadratkilometer, skriver Telkom.

Selskapet skriver videre at de vil samarbeide med lokal flytrafikkontroll, slik at ballongene kan landet trygt når det er nødvendig.

I Kenya har allerede 39 av landets 48 millioner innbyggere tilgang til internett.