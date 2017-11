Bali-vulkan spyr ut aske

Lørdag kom det andre utbruddet fra Agung på en uke.

Flere flyavganger til og fra Bali ble innstilt lørdag, men søndag er det ventet at flytrafikken kan gå som normalt, skriver The Telegraph.

Ifølge talsmannen for katastrofemyndigheten beveger askeskyen seg mot sørøst over til naboøya Lombok.

– I 8.30-tiden pågikk utbruddet fortsatt, sier talsmann Sutopo Nugroho søndag og legger til at farenivået er uendret, én grad under det høyeste nivået.

EVAKUERT: Evakuerte innbyggere er samlet i midlertidige leire på Bali etter vulkanutbruddet. Foto: SONNY TUMBELAKA / AFP

22. september ble farenivået hevet til høyeste grad, noe som førte til at flere enn 130.000 mennesker forlot sine hjem og søkte tilflukt i midlertidige leire av fryktet for et forestående utbrudd.

Sent i forrige måned nedgraderte myndighetene farenivået ett hakk etter en jevn nedgang i vulkanaktiviteten.

Sutopo opplyser at rundt 25.000 mennesker fortsatt er evakuert.

Sist det var utbrudd fra den 3031 meter høye Agung-vulkanen var over en periode på nesten et år fra 1963 til 1964. Da mistet rundt 1200 mennesker livet.