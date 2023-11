Direktøren ved sykehuset al-Shifa i Gaza, Mohammad Abu Salmiyah, sier i en uttalelse tirsdag at 179 personer er gravlagt i en massegrav utenfor sykehuset. Det skriver nyhetsbyrået AFP.

– Vi ble tvunget til å begrave dem i en massegrav, sier Salmiyah.

Blant de gravlagte skal det være syv babyer og 29 personer som døde ved sykehusets intensivavdeling, ifølge sykehusdirektøren.

Barn dør raskere enn voksne i krig

Over 4600 barn er drept på Gazastripen siden krigen startet 7. oktober, ifølge palestinske helsemyndigheter i Gaza. Totalt skal mer enn 11.000 personer ha blitt drept på palestinsk side, og rundt 1200 på israelsk side.

Hanne Edøy Lossius er lege ved Haukeland sykehus. Hun har doktorgrad i krigsrelaterte skader i Gaza, og har vært på Gazastripen 15 ganger. Lossius sier at barn er mer sårbare og dør raskere enn voksne i krig.

– Barn har jo annerledes anatomi og fysiologi enn voksne. De har mindre blod og blør ut raskere. Viktige organer er mindre beskyttet. Barn blir raskere nedkjølt enn voksne. De er også mykere, og splinter trenger derfor dypere inn i kroppen, sier hun.

Lege om at barn dør raskere i krig Du trenger javascript for å se video.

WHO: Sykehus i ferd med å bli gravsted

Al-Shifa er Gazas største sykehus. Israelske stridsvogner skal være oppstilt utenfor. FN-organet Verdens helseorganisasjon (WHO) varsler nå at al-Shifa er i ferd med å bli et gravsted.

– Rundt sykehuset er det lik som ikke kan bli tatt hånd om, ikke engang begravd eller brakt til noe slags likhus, sier WHOs talsperson, Christian Lindmeier, til BBC.

Rundt 600 pasienter er ifølge ham fortsatt på sykehuset, mens et ukjent antall sivile har søkt tilflukt i korridorene.

For tidlig fødte barn tatt ut av kuvøser og pakket inn i tekstiler for å holde varmen på sykehuset al-Shifa i Gaza. Bildet er tatt 12. november. Foto: Privat / Reuters

Israel sier at de skal sende kuvøser

De siste dagene har sykehuset vært uten strøm. Rundt 40 for tidlig fødte barn, også kalt premature barn, lå i kuvøser da strømmen forsvant. Disse måtte da tas ut av kuvøsene og pakkes inn i tekstiler, i et forsøk på å holde dem varme nok. Flere av barna skal ha dødd.

– I går hadde jeg 39 babyer. I dag er de 36, sier legen Mohamed Tabasha til nyhetsbyrået Reuters på mandag.

Det israelske forsvaret (IDF) sier tirsdag at de skal sende flere kuvøser til Gaza. På sosiale medier har de publisert et bilde som viser en soldat lesse kuvøser ut av en varebil.

Nyhetsbyrået Reuters knytter uttalelsen tirsdag morgen til et mulig forsøk på å tilrettelegge for evakuering av nyfødte fra al-Shifa.

I en uttalelse tirsdag sier talsperson for palestinske helsemyndigheter i Gaza, Ashraf Al-Qidra, at de ikke motstrider seg å flytte babyer fra sykehuset.

– Men det er ingen måte å gjøre det på, sier han.