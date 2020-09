Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Som i Norge, har skoler og universiteter i USA slitt med flere koronautbrudd etter at høstsemesteret nylig begynte.

Ved universitetet i Arizona har man forsøkt å gå nye veier for å forhindre dette, og et av tiltakene har vært å regelmessig analysere avløpsprøver ved skolen for spor etter koronaviruset, skriver NBC News.

Forrige uke forhindret denne overvåkingen mest sannsynlig et større smitteutbrudd ved universitetet, ifølge skoleledelsen. Universitetet har rundt 5000 studenter.

To smittede studenter ved universitetet ble nemlig oppsporet ved hjelp av prøver av kloakken. Ingen av de to studentene hadde symptomer på covid-19, og var derfor verken testet eller satt i karantene.

Men da en avløpsprøve fra en sovesal på universitetet kom tilbake med positivt resultat, testet skolen raskt de personene de visste oppholdt seg der.

Dermed ble de to raskt identifisert og kunne settes i karantene.

– Dette er veldig lovende, sier Eivind Almaas, professor ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap ved NTNU.

– Det er en spesiell sykdom, der rundt 40 prosent er asymptomatiske. Ved å teste avløpsvann, kan man nå bryte smittekjeder, sier han.

Eivind Almaas, professor ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap ved NTNU. Foto: Anders Werner Øfsti / NRK

– Kan oppdages en uke før

De to studentene var altså asymptomatiske, det vil si symptomfrie.

Miljømikrobiolog Ian Pepper leder forsøkene ved universitetet, og han sier at denne formen for testing kan oppdage koronavirus opptil en uke før en person faktisk utvikler symptomer på sykdommen.

– Da har du sju dyrebare dager der du kan gjennomføre tiltak, poengterer han.

– Ved hjelp av en test, får vi sett utbredelsen av viruset, sier han videre.

I tillegg til å studere kloakk på campus, har forskere ved Universitetet i Arizona også analysert prøver fra renseanlegg over hele landet, inkludert New York og Los Angeles

– Denne typen prøvetaking kan gjøres i samfunnet ellers, ifølge Pepper.

Også i Norge er forskere godt i gang med å se nærmere på avløpssporing.

NTNU-forskere i Trondheim har samarbeidet med Norsk institutt for vannforskning (NIVA), om en omfattende testing av avløpsvannet rundt om i Norge.

Resultatene fra denne undersøkelsen vil være klare om rundt en måned, og kan gi svært nøyaktige svar om konsentrasjonen av covid-19 i Norge siden mars.

– De første måleresultatene vil være fra Oslo, opplyser forsker i NIVA, Jose Antonio Baz Lomba.

Professor Almaas ved NTNU mener testing av avløpsvannet er en effektiv måte å overvåke smittesituasjonen i norske byer på.

– Absolutt, sier Almaas, som påpeker at denne formen for testing også vil kunne spare samfunnet for en kostbar nedstenging.

Testing av avløpsvannet kan bli effektivt når det gjelder smittesporing. Foto: Benoit Tessier / Reuters

Forskerne vender tommelen opp

Tester av kloakken er imidlertid ikke noe nytt i seg selv.

– Det har blitt brukt i årevis for å teste for andre virus, for å studere ulovlig narkotikabruk og matforbruk, sier Kevin Thomas, som er direktør for University of Queenslands Alliance for Environmental Health Sciences i Australia.

Nå kan det altså vise seg å være effektivt med tanke på smittesporing i kampen mot korona

– Avløpsvannstesting er effektivt fordi fragmenter av viruset holder seg i avføring, forteller Thomas.

– Forskerne som jobber med dette internasjonalt, konkluderer med at det er et veldig bra system for å kunne varsle tidlig, sier forskeren til The Washington Post.

