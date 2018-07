Avslutningskonserten på Roskilde avlyst etter fallulykke

– Jeg kan bekrefte at en person har falt ned fra scenekanten på Orange Scene, der det er et godt stykke ned. Han er på vei til sykehus, og mer enn det kan jeg ikke si, forteller operasjonsleder Thomas Jørgensen i politiet like etter klokken 1.

Ifølge Ekstra Bladet er det snakk om rapperen med kunstnernavnet «Del the Funky Homosapien», som egentlig heter Teren Delvon Jones. Hans helsetilstand er ukjent. Det er flere meter ned fra scenekanten til bakken på Orange Scene, festivalens største scene.

Flere videoer viser hvordan rapperen kommer inn på scenen og passerer like bak vokalist Damon Albarn. Han rekker knapt å fremføre noen linjer fra avslutningsnummeret før han tilsynelatende bare går rett utfor scenekanten.

Avbrøt konserten

Etter fallet spilte bandet videre en kort stund, før vokalist Damon Albarn avbrøt konserten.

– Det er litt merkelig det her. Del (rapperen) sitter der nede. Det er en merkelig måte å avslutte en flott kveld på. Men han klarer seg. Vi avslutter nå. Takk for en herlig kveld, sa Albarn fra scenen.

Ulykken skjedde omkring klokken 0.30 natt til søndag. Ingen andre har kommet til skade i hendelsen, bekrefter politiet.