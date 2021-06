Avslører hva USAs rikeste betaler i skatt

ProPublica skriver at i de samme årene økte formuene til de 25 rikeste til sammen med mer enn 400 milliarder dollar, snaut 3300 milliarder kroner.

Det uavhengige journalistikk-nettstedet har fått tilgang til skattevesenet IRS' arkiver om de aller rikeste.

Deretter har de sammenstilt det de har betalt i føderal inntektsskatt med hvordan formuen deres har økt i oversikten til Forbes' liste over verdens rikeste.

USAs 10 rikeste

Ifølge Forbes er Amazon-grunnlegger Jeff Bezos USAs rikeste med en formue på 177 milliarder dollar – drøyt 1450 milliarder norske kroner.

Jeff Bezos 177 milliarder dollar Elon Musk 151 milliarder dollar Bill Gates 124 milliarder dollar Mark Zuckerberg 97 milliarder dollar Warren Buffet 96 milliarder dollar Larry Ellison 93 milliarder dollar Larry Page 91,5 milliarder dollar Sergey Brin 89 milliarder dollar Steve Ballmer 68,7 milliarder dollar Alice Walton 61,8 milliarder dollar

Totalt har USAs 16 rikeste til sammen en formue tilsvarende det norske oljefondet.

13,6 milliarder dollar på fem år

ProPublica skriver at de 25 rikeste til sammen har betalt 13,6 milliarder dollar i føderal inntektsskatt i løpet av de fem årene fra 2014 til 2018.

Det er en enorm sum, men det utgjør en reell skattesats på bare 3,4 prosent, skriver nettstedet.

Til sammenligning betaler den amerikanske medianfamilien 14 prosent i føderal skatt, ifølge ProPublica.

Undersøkelsen ser på skatter som betales til det føderale skattevesenet. USA har ikke formueskatt, men flere delstater og byer har eiendomsskatt og inntektsskatt. Om de rikeste betaler dette, kommer an på hvor de bor.

Elon Musk er USAs nest rikeste. Ifølge ProPublica betalte han ikke føderal inntektsskatt i 2018. Foto: Brian Snyder / Reuters

Nullskattytere

Organisasjonen fant også ut at Amazon-grunnlegger Jeff Bezos ikke betalte en eneste dollar i inntektsskatt i 2007 og 2011, mens Tesla-sjef Elon Musk ikke betalte skatt i 2018.

Andre som har unngått inntektsskatt i enkeltår, er milliarder og tidligere New York-ordfører Michael Bloomberg og filantropen George Soros, skriver nettstedet.

En talsperson for Soros, sier til ProPublica at milliardæren tapte penger på investeringene sine i 2016 og 2018 og derfor ikke skyldte inntektsskatt for de årene.

Elon Musk svarte på ProPublicas spørsmål med et spørsmålstegn.

Skal etterforske

Biden-administrasjonen har åpnet etterforskning av hvordan skatteinformasjonen har kommet ut.

Finansdepartementets talskvinne Lily Adams skriver til Reuters at saken er overført til FBI, føderale statsadvokater og to interne etterforskningsenheter i finansdepartementet.

Michael Bloomberg, som er på den offentliggjorte listen, sier at avsløringene reiser spørsmål om privatlivets fred. Han vil nå «ta juridiske skritt» for å avsløre kilden til lekkasjene.