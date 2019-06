Avmagret isbjørn vandret rundt i russisk by

Isbjørnen som er observert i Norilsk, beskrives som en hunnbjørn som virker engstelig og tynn. Potene hennes er fulle av gjørme, og det er tydelig at hun var på jakt etter mat. Ifølge myndighetene har bjørnen vandret rundt i byen i flere dager.

Ifølge eksperter har isbjørnens naturlige leveområder minsket som følge av klimaendringer.

– Reduksjon av isdekket fører til endringer i hvordan dyrene forsøker å få tak i mat, sier Dmitrij Gorsjkov, som jobber for den russiske avdelingen i WWF Verdens Naturfond.

– Når de er ute av stand til å jakte seler, tvinges de til å gå hundrevis av kilometer på jakt etter mat, og som oftest finner de det nær menneskers bosetninger. En isbjørn i Norilsk er et unikt fenomen. Det har kun skjedd én gang tidligere, for 40 år siden, skriver han i en epost til det tyske nyhetsbyrået DPA.

50 sultne isbjørner i en by

Isbjørnen gikk ut på søppelfyllingen i Norilsk for å finne mat. Foto: STRINGER / Reuters

Gorsjkov føyer til at det i år har vært flere lignende saker i ulike russiske regioner.

Bblant annet er det observert isbjørn i to regioner helt øst i Russland, samt på Novaja Semlja i Arktis.

I Novaja Semlja tok over 50 sultne isbjørner seg inn i bebodde områder av en by, noe som førte til at myndighetene erklærte en nødsituasjon.

Isbjørnen krysset gassrørene i Norilsk by. Foto: STRINGER / Reuters

Holde seg 30 meter unna

I Norilsk har myndighetene gitt beskjed om at alle må holde seg minst 30 meter unna bjørnen fram til dyrespesialister har vurdert dens tilstand, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti.

Norilsk er verdens nordligste by og også en av de mest forurensede på grunn av mange nikkelgruver og smelteanlegg.