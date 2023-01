I byen Scarborough i Yorkshire i Storbritannia valgte byrådet å avlyse nyttårsrakettene for å ikke stresse byens nye kjendis, hvalrossen «Thor».

De siste månedene har Thor dukket opp ved flere havner i Nordsjøen og Atlanterhavet, og valgte å feire nyttårsaften i Scarborough.

Det var forrige fredag den dukket opp i kystbyen, og tiltrakk seg mye oppmerksomhet, slik Freya gjorde i Norge.

Her forlater hvalrossen Thor byen til heiarop fra innbyggerne Du trenger javascript for å se video.

I engelske medier hyller innbyggere og dyrevernsorganisasjoner byens valg om å ta hensyn til den besøkende hvalrossen.

– Vi setter enorm pris på at de vurderte hans velferd over alt annet, og jeg vet at det har blitt godt mottatt over hele verden, sier Emily Mayman i organisasjonen British Divers Marine Life Rescue (BDMLR).

Det ble satt opp sperringer da mange skuelystne dukket opp for å se Thor.

Men 1. nyttårsdag forlot han Scarborough og dukket i dag opp i byen Blyth, melder BBC. Folk blir bedt om å la dyret være i fred.

Klimaendringer

Organisasjonen BDMLR har fulgt med på sjøpattedyret over en periode og sier at dyret er rundt tre-fire år gammel og frisk som en fisk.

Hvalrossen lever av østers og blåskjell på havbunnen. Thor kommer sannsynligvis til å forlate Blyth denne uken og fortsette reisen nordover, ifølge Dan Jarvis, som er direktør for velferd og bevaring i BDMLR.

Han sier at hvalrosser blir stadig mer vanlig å se europeisk farvann, noe som er et tegn på klimaendringene. Havisen som hvalrossen hviler og fordøyer måltider på, forsvinner.

– Selv om det er utrolig, og en opplevelse å se en hvalross så langt sør, er det ikke et godt tegn, sier han til BBC.

Her er hvalrossen Thor på plass i Blyth. Foto: Owen Humphreys / AP

Halvt år siden Freya ble avlivet

Hvalrossen Freya ble også sett i England før hun dukket opp i Norge.

Etter flere runder med hva som var best for dyr og mennesker ble det forrige sommer tatt en «beslutning om avliving etter helhetsvurdering».

Noen norske twitterbrukere sammenlignet Thors besøk til Scarborough med norges håndtering av Freya i sommer. Foto: @svelle / Twitter Noen norske twitterbrukere sammenlignet Thors besøk til Scarborough med norges håndtering av Freya i sommer. Foto: @konghalvor / Twitter Noen norske twitterbrukere sammenlignet Thors besøk til Scarborough med norges håndtering av Freya i sommer.

14. februar er det et halvt år siden Freya ble avlivet.

– Beslutning om avliving ble tatt etter helhetsvurdering der vi kom frem til at menneskers liv og helse kunne komme i fare, sa fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Det ble opprettet en Spleis for «Statue til minne om hvalrossen Freya.» Som fikk inn i overkant av 250.000 kroner.

Bare tiden vil vise hva Thors skjebne blir.