Avisleiarar møtte i retten i Hongkong

Sjefredaktør Ryan Law i Apple Daily og administrerande Cheung Kim-hung i Next Digital kom til rettsbygningen i ein kvit varebil med tildekte vindauge.

Dei sikta etter Kinas nasjonale tryggingslov for Hongkong, og er skulda for å konspirere med «eit framandt land eller andre eksterne element for å setje den nasjonale tryggleiken i fare».

Ei kvinne held oppe avisa med bilde av dei to arresterte avisleiarane, sjefredaktør Ryan Law, og direktør Cheung Kim-hung, utanfor rettsbygningen laurdag. Foto: PETER PARKS / AFP / NTB

Angrep på pressefridomen

Apple Daily har lenge vore ei av dei tydelegaste stemmene i forsvaret av demokratiske rettar i Hongkong.

Avisa støtta dei omfattande demonstrasjonane i 2019 og har kritisert måten protestane vart slått ned på, inkludert innføringa av dei nye tryggingslovene i fjor.

Saka blir rekna som eit angrep på pressefridommen i det delvis sjølvstyrte området.

Tre andre redaktørar og leiarar vart òg arresterte torsdag, med dei har ikkje blitt sikta enno. Dei vart lauslatne mot kausjon seint fredag kveld.