Avis: May vil utsette brexitavstemning

Statsminister Theresa May klarer ikke å forhandle fram en endret utmeldingsavtale med EU i tide til neste ukes planlagte avstemning i Parlamentet og ønsker derfor å utsette avstemningen fram siste uken av februar, skriver avisen.

Julian Smith i Det konservative partiet skal i et regjeringsmøte ha signalisert at avstemningen blir utsatt. Avisen får bekreftet av en minister i regjeringen at en avstemning neste uke vil være for tidlig.

– Vi er ikke der ennå med forhandlingene. Fra EUs perspektiv har det ikke engang startet. Theresa May har ikke dratt til Brussel ennå, sier ministeren.

Den opprinnelige avtalen ble 15. januar nedstemt med klar margin i Underhuset.

Status for brexit Ekspandér faktaboks * 23. juni 2016 stemte 51,9 prosent av britiske velgere for å melde landet ut av EU. * 29. mars 2017 utløste Storbritannia EU-traktatens artikkel 50 om utmelding. * 13. november 2018 ble Storbritannia og EU enige om en avtale. * 14. november 2018 stilte Theresa Mays regjering seg bak avtalen. * 29. januar 2019: Parlamentet krever en bedre løsning for irskegrensa, men EU avviser at avtalen kan reforhandles. * 29. mars 2019 kl. 11.00 forlater Storbritannia EU – med eller uten avtale.

Nærmer seg fristen

Avstemningen er nå planlagt til uke ni, noe som betyr at bekymringen for at Storbritannia melder seg ut av EU uten avtale øker, skriver The Telegraph.

Storbritannia skal nemlig forlate EU 29. mars, to år etter at landet formelt varslet om utmeldelsen.

Torsdag reiser May til Brussel for nye brexitsamtaler med EU. Målet er å reforhandle utmeldingsavtalen hun forhandlet fram i fjor – men som Underhuset har avvist.

Urix forklarer: Dette er kjernen i bråket om brexit