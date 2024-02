Årsaka for byggeprosjektet er frykt for masseflukt frå Rafah sør på Gazastripa om Israel innleier den varsla bakkeinvasjonen sin der, skriv avisa.

Området som er avsett til flyktningleiren, skal vere på knappe 13 kvadratkilometer. Han blir bygd i Sinai-ørkenen, nær grensa mot Gazastripa, opplyser egyptiske tenestepersonar og sikkerheitsanalytikarar til Wall Street Journal.

Guvernøren i Nord-Sinai-regionen hevdar at aktiviteten i området er knytt til ein gjennomgang for å skaffe oversikt over bustader som blei øydelagde i området under Egypts siste militæroffensiv mot IS.

Palestinarar står i kø for å fylle opp kanner og behaldarar med vatn i Rafa torsdag. Foto: MOHAMMED ABED / AFP

Biden bad Netanyahu hjelpe

Torsdag hadde den amerikanske presidenten Joe Biden og Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu ein 40 minutt lang telefonsamtale. Situasjonen på Rafah var eitt av emna.

I ei fråsegn frå Det kvite hus heiter det at Biden «understreka sitt standpunkt om at ein militær operasjon ikkje kan gjennomførast utan ein ordentleg og gjennomførbar plan for å sikre tryggleiken og støtte til dei sivile i Rafah».

I Rafah er det trongt om plassen, der det no oppheld seg 1,3 millionar palestinarar. Over ein million av dei er internt fordrivne frå andre delar av Gaza. Foto: Hatem Ali / AP

Presidenten forplikta seg igjen til å arbeide for lauslating av alle dei israelske gislane så fort som mogleg.

Kriseplan

Egypt meiner at meir enn 100.000 menneske skal kunne husast i leiren i Rafah, ifølge Wall Street Journal. Leiren blir omringa av betongvegger og ligg langt unna busette område i Egypt.

Han er del av ein kriseplan i tilfelle mange palestinarar tar seg ut av Rafah og inn i Egypt, heiter det vidare.

Ifølge FN er det rundt 1,3 millionar menneske i Rafah. Dei fleste har flykta dit frå andre delar av Gazastripa, mange av dei på ordre frå det israelske militæret.

Joe Biden har åtvara Benjamin Netanyahu om å gjennomføre ein bakkeinvasjon i Rafah. Foto: Evan Vucci / AP

Trusselen om ein israelsk militæroffensiv mot Rafah er møtt med sterke internasjonale protestar, og USAs president Joe Biden er blant dei som har åtvara.

Styrkte tryggleiken

Egyptiske styresmakter har i vekevis prøvd å styrke tryggleiken langs grensa mot Gaza med soldatar, gjerde og pansra køyretøy. Håpet med det er å hindre at eit massivt tal desperate palestinarar prøver å ta seg til Sinai-halvøya.

Egyptiske styresmakter har åtvara Israel mot å drive flyktningane over grensa og seier at det kan få følger for fredsavtalen som blei inngått i 1978.

Om det blir ei palestinsk masseflukt til Egypt, vil landet prøve å avgrense talet på flyktningar til 50.000 eller 60.000, sjølv om leiren er bygd for opptil 100.000, skriv Wall Street Journal.