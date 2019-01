Tereza Ferrerira Nascimento (i midten) og familien har i seks dager byttet på å grave etter Nascimentos bror som har vært savnet siden dambruddet. Foto: Andre Penner / AP

– Vi har vært her siden fredag og gravd i håp om å finne ham. I det minste for å gi ham en verdig begravelse, sier Tereza Ferreira Nascimento, mens hun kjemper mot tårene.

Med hender og hageredskaper har familien byttet på å grave i gjørma etter livstegn fra Terezas bror Paulo Giovane dos Santos.

Han forsvant for sju dager siden da damanlegget i byen Brumandinho i delstaten Minas Gerais brast.

– Så langt har det vært forgjeves, forteller Nascimento til nyhetsbyrået Ap.

99 personer er så langt bekreftet omkommet, men dødstallet er ventet å stige.

259 personer er fortsatt er savnet etter at gjørmehavet åpnet seg over byen da demninga ved gruva Córrego do Feijão, eid av selskapet Vale, sprang lakk 25. januar.

Ifølge lokale medier er det anslått at en million tonn vann og gjørme slapp ut da demningen kollapset. Du trenger javascript for å se video. Ifølge lokale medier er det anslått at en million tonn vann og gjørme slapp ut da demningen kollapset.

Hull, sprekker og manglende dokumentasjon

I 2017 pekte de nasjonale vannmyndighetene, Agência Nacional de Águas (ANA) på 45 damanlegg i Brasil som de mener har mangler som utgjør en risiko for dambrudd, skriver avisa Folha de São Paulo.

Satellittbilder av gårder og hus som ble rammet av dambruddet i Brumandinho. Det øverste fotografiet er fra 23. september i fjor. Fotografiet under er av samme område 25. januar 2019 etter at den rødbrune gjørma har oversvømt hus og gårder. Foto: AP

Damanleggene skal blant annet ha hull og sprekker eller mangle dokumentasjon på at bygningsstrukturen er trygg.

Flere av damanleggene er bygd i nærheten av tett befolkede områder, og kan ramme 3,5 millioner brasilianere dersom de skulle bryte sammen, skriver avisa.

Ifølge Folha de São Paulo var dammen i Brumandinho ikke på lista over anleggene som hadde høy risiko for kollaps.

Familielykke ble tragedie

Seks døgn etter tragedien leter redningsarbeidere fortsatt etter mulige overlevende.

Vagner Diniz klamrer seg fortsatt til håpet om å finne noen av hans fem savnede familiemedlemmer i live.

Diniz og kona var på besøk i Brasil for å feire at de skulle bli besteforeldre. Tirsdag fikk han den tøffe beskjeden om at sønnen var funnet omkommet. Fortsatt leter ekteparet etter svigerdattera Fernanda, som var fem måneder gravid.

– Det skulle ha vært en fantastisk uke, sier 60-åringen til Ap.

Vagner Diniz, hans datter Camila Taliberti, kone Helena Taliberti og sønn Luiz Taliberti gledet seg til uka i Brasil. Nå klamrer Vagner og kona seg til håpet om at noen av de fem savnede familiemedlemmene, blant dem deres barn skal være i live. Foto: AP

Fem ingeniører pågrepet

Ifølge nyhetsbyrået Ap er tragedien i den brasilianske gruvebyen en av de verste gruveulykkene siden 1960-tallet.

Flere av gruveselskapets bygninger og nabolag i Brumadinho ble oversvømt av spillvann og slaggholdig leire.

Samtidig vokser sinnet mot Vale, som er verdens største utvinner av jernmalm.

Det er andre gang på tre år at en demning brister i Minas Gerais. I november 2015 omkom 19 personer. Denne demninga var også eid av gruveselskapet Vale.

Fem ingeniører er pågrepet etter ulykka. Tre av dem som ble pågrepet tirsdag, jobber for gruveeier Vale, ifølge påtalemyndigheten i delstaten.

De to andre jobber for TÜV Süd, et tysk selskap som i september gjennomførte den siste sikkerhetsinspeksjonen ved gruva.