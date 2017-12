Dette skal vekke frykt i både Japan og Sør-Korea for at Kim Jong-un utvikler biologiske våpen.

Det er ikke bekreftet at det er soldaten som klarte å rømme i november, som er den aktuelle soldaten. Sørkoreanske myndigheter har ikke bekreftet historien, som er gjengitt av TV-stasjonen Channel A i Seoul.

Kanalen siterer ikke navngitte kilder i den sørkoreanske etterretningstjenesten.

I alt fire soldater har overlevd den farefulle flukten over verdens best bevoktede grense i år.

Sørkoreanske medier spekulerer i at det dreier seg om soldaten som ble skutt sju ganger da han klarte å flykte 13. november. Han var svært medtatt da han ble tatt under legebehandling på et militærsykehus i Seoul. I tillegg til sju skuddsår, fant legene blant annet en 27 centimeter lang parasitt i kroppen hans.

Ifølge nyhetsbyrået UPI har legene nå gjort en enda mer skremmende oppdagelse. Det er nemlig funnet antistoffer til anthrax-bakterien (Bacillus anthracis) i kroppen hans. Dette er en bakterie som forårsaker den fryktede og dødelige sykdommen miltbrann (se egen faktaboks).

UPI siterer den sørkoreanske TV-stasjonen Channel A, som har en ikke navngitt kilde i den sørkoreanske etterretningstjenesten.

ØVELSE: En sørkoreansk soldat i fullt beskyttelsesutstyr mot kjemisk krigføring under en øvelse på en T-banestasjon i Seoul tidligere i år. Foto: JUNG YEON-JE / AFP

Frykter anthrax som våpen

Oppdagelsen betyr at avhopperen er enten har vært utsatt for anthrax og overlevd, eller at han har blitt vaksinert. Dette vekker bekymring i Seoul.

Det er ikke opplyst hvilken avhopper det er snakk om, utover at han kom over grensa i år, men sørkoreanske medier kobler dette til soldaten som flyktet i november. I alt fire soldater har kommet seg over grensa i år.

Miltbrann dreper minst 80 prosent av dem som blir eksponert for bakterien innen 24 timer, med mindre antibiotikabehandling blir igangsatt eller vaksine er tilgjengelig.

Problemet er bare at Sør-Korea ikke har en slik vaksine.

Nå vokser frykten for at Nord-Korea kan ha utviklet en vaksine, og vil bruke bakterien i krigføring.

Vaksine tidligst i 2019

En talskvinne for det sørkoreanske forsvarsdepartementet, Choi Hyun-Soo, sier til UPI at en anthrax-vaksine ikke er ventet å være utviklet før tidligst mot slutten av 2019.

Etter at regimet i Pyongyang publiserte forskningsrapporter fra et militært bioteknologisk forskningsinstitutt for to år siden, har frykten vokst i Sør-Korea for at nabolandet er på vei til å skaffe seg biologiske våpen. Nord-Korea har avvist dette, og vist til at det dreier seg om forskning på insektgifter.

Ifølge den britiske tabloidavisa The Sun frykter Sør-Korea at nabolandet i nord skal ha planer om å ta anthrax i bruk som et våpen, og sende det over grensa med raketter.

I nabolandet Japan skrev avisa Asahi nylig at Nord-Korea har begynt å teste hvordan anthrax kan lastes i raketter, skriver the International Business Times. Dette har Nord-Korea benektet, via det statlige nyhetsbyrået Korean Central News Agency (KCNA), skriver den britiske avisa The Independent.

Ifølge amerikanske Bloomberg skal Nord-Korea være i stand til å laste anthrax-bakterien på interkontinentale ballistiske missiler.

Bakterien er svært hardfør, og kan for eksempel overleve koking. Men hvordan den oppfører seg om den blir sendt ut av atmosfæren, og tilbake igjen, er uklart.