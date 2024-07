– Jeg jobbet med demente i eldreomsorgen før, og jeg synes jeg kjenner igjen mange tegn, sier kaféinnehaver Amy Shackleford til NRK.

Rundt bordene på The Coffee Pot går diskusjonen varmt.

– Jeg kan ikke stemme på ham. Jeg tror han er som en dukke som styres av andre nå, sier hun.

Hun og andre velgere i Wisconsin har større makt i presidentvalget enn mange andre amerikanere.

Velgerne her har større makt enn mange andre i USA. De tar ansvar og diskuterer gjerne politikk Foto: Andreas Vingaard / NRK

Trekkes i to retninger

Sist Trump ble valgt til president, ble stemmene til Amy og diner-gjestene hennes tungen på vektskålen.

Wisconsin er en av seks delstater der presidentvalget vil bli avgjort. I 2016 måtte sjokkerte demokrater konstatere at de hadde tapt her og at Trump ble president.

I 2020 vant Biden Wisconsin tilbake og sikret seg Det hvite hus. Nå ligger han 5 prosentpoeng bak Trump på de siste meningsmålingene her.

I 2016 måtte demokratene innse at de tapte slaget mot Trump og MAGA-kampanjen. Foto: Darren Hauck / AFP

Det er mange som sitter og diskuterer politikk på The Coffee Pot i den lille Wisconsin-byen Kenosha. Her er det økonomi og Biden det går i.

I motsetning til de fleste amerikanske delstater, der meningsmålingene viser en rimelig sikker seier til enten republikanerne eller demokratene, er Wisconsin en såkalt vippestat.

I slike stater er seiersmarginene små, og ulike parti har vunnet over tid.

Det betyr at både republikanernes og demokratenes presidentkandidater har gode sjanser til å vinne staten.

De blir også ofte kalt «battleground states» fordi det er her kandidatene virkelig legger ned tid, krefter og ressurser i valgkampen.

Her kan nemlig alt skje frem til siste sekund, og den som vinner vippestatene, vinner valget. Seks delstater blir regnet som avgjørende vippestater i årets valg:

Reuters De seks vippestatene Seks delstater regnes som spesielt viktige i dette presidentvalget. Det er her kandidatene legger ned mest tid, krefter og ressurser, for her kan alt skje. AP Arizona Stemte i 2016: Donald Trump (republikanerne) Stemte i 2020: Joe Biden (demokratene) 2024: Trump leder over Biden med 6,2 prosentpoeng per 16.07.2024 (RealClearPolling) Reuters Georgia Stemte i 2016: Donald Trump (republikanerne) Stemte i 2020: Joe Biden (demokratene) Meningsmålinger i 2024: Trump leder over Biden med 4 prosentpoeng per 16.07.2024 (RealClearPolling) AP Michigan Stemte i 2016: Donald Trump (republikanerne) Stemte i 2020: Joe Biden (demokratene) Meningsmålinger i 2024: Trump leder med 1,6 prosentpoeng over Biden per 16.07.2024 (RealClearPolling) AP Nevada Stemte i 2016: Hillary Clinton (demokratene) Stemte i 2020: Joe Biden (demokratene) 2024: Trump leder over Biden med 4,8 prosentpoeng per 16.07.2024 (RealClearPolling) Reuters Pennsylvania Stemte i 2016: Donald Trump (republikanerne) Stemte i 2020: Joe Biden (demokratene) 2024: Trump leder over Biden med 4,8 prosentpoeng per 15.07.2024 (RealClearPolling) AP Wisconsin Stemte i 2016: Donald Trump (republikanerne) Stemte i 2020: Joe Biden (demokratene) 2024: Trump leder med 2,6 prosentpoeng per 11.07.2024 (RealClearPolling)

Og det er tydelig i Kenosha. Småbyen ligger midt mellom Milwaukee og Chicago – akkurat der de to partiene har lagt sine landsmøter i år.

I Milwaukee i Wisconsin holder republikanerne sitt landsmøte denne uken. Her skal Trump holde sin nominasjonstale natt til fredag.

I Chicago i Illinois skal demokratene holde sitt landsmøte om fire uker.

– Hør på velgerne dine

Presset mot Biden etter den famøse CNN-debatten mot Trump ble satt litt på pause etter attentatet mot Trump på lørdag. Men nå er debatten om Bidens helse i full sving igjen.

I natt meldte kampanjen hans at han har testet positivt for korona og har reist hjem til Delaware for å hvile og isolere seg i noen dager.

Stadig flere tviler på Bidens kognitive helse. Nå er han også fysisk syk. Torsdag ble det klart at han er smittet med Covid og må hjem for å hvile seg. Foto: Susan Walsh / AP

John Oneil er på The Coffee Pot for å spise frokost sammen med kjæresten og søsteren sin. Han er en trofast demokrat og planlegger å stille opp for partiet, selv om Biden blir presidentkandidat.

Men han liker ikke det som skjer nå. Han mener Biden fremstod som inkompetent i debatten mot Trump.

John er standupkomiker, men synes ikke amerikansk politikk er så mye å le av for tida. Foto: Andreas Vingaard / NRK

– Hør på velgerne dine. Hør på menneskene som har innflytelse ved valg i dette landet, sier John Oneil.

Onsdag kom en ny måling som viser at andelen demokratiske velgere som mener partiet bør finne en annen kandidat enn Biden har økt kraftig.

Nesten to tredeler av de spurte demokratene mener Biden bør trekke seg og la partiet nominere en annen kandidat, ifølge målingen utført av AP-NORC, Center for Public Affairs Research.

Debatten mellom Donald Trump og Joe Biden endte dårlig for sistnevnte. Det har utløst et ras av bekymringer innad i det demokratiske partiet. Foto: Brian Snyder / Reuters

Wisconsin kan glippe

Kenosha har muligens blitt mer republikansk siden sist valg. Selv om Biden ble president i 2020, fikk Trump flertallet av stemmene akkurat i denne byen.

Men vippestat er vippestat. Her kan fremdeles alt skje.

I Milwaukee er republikanernes landsmøte godt i gang. Foto: AFP

Kaféeier Amy har bestemt seg for at hun vil stemme på Trump.

Hun tror det kan ha vært skjebnen at han ble skutt.

– Jeg tror på at alt skjer av en grunn. Jeg håper dette opprørende som skjedde vil føre til noe bra, sier hun.