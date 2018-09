Avgjørende toppmøte i EU – tror ikke på gjennombrudd

NRK fikk, som eneste medium, et intervju torsdag med Emmanuel Macron på gata i alpebyen Salzburg der EU-toppmøtet pågår.

Macron er klar over at tiden er i ferd med å renne ut for en god avtale med britene før det endelige bruddet med EU om et halvt år.

Hard eller myk grense?

Spesielt spørsmålet om hard eller myk grense mellom EU-landet Irland og Storbritannia, er et tema der uenigheten er stor.

Emmanuel Macron innser at temaet om myk eller hard grense mellom EU-landet Irland og Storbritannia er komplisert, og vil trolig ikke bli løst under toppmøtet i Salzburg. Foto: philip lote

Macron diskuterte problematikken under spaserturen med den irske statsministeren Leo Varadkar.

– Vil dere løse problemene med den irske grensen, president Macron?

– Jeg tror ikke det. Vi kjenner til Theresa Mays posisjon. Nå må vi diskutere med Michelle Barnier (EUs sjefforhandler). Vi må stå sammen i EU, og vi må være konsistente om hva vi mener. Vi må ta hensyn til våre irske venner og til integriteten til EUs indre marked, svarte Macron.

Under EU-toppmøtet blir det et møte om Brexit uten at britenes statsminister Theresa May får delta. Det gir alle landene som blir værende i EU, anledning til å komme med sitt syn.

Britene avviser hard EU-grense

Statsminister Theresa May har avvist EUs forslag til hvordan grensen mellom EU-landet Irland og Storbritannia skal være.

Britene mener EUs forslag er uakseptabelt. De hevder at EU ønsker en grense i Irskesjøen som i praksis betyr en tollgrense mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia.

Theresa May mener ingen land vil akseptere en slik grense.

Irlands statsminister Leo Varadkar og Frankrikes president Emmanuel Macron intervjuet av NRK i Salzburg. De er opptatt av diskusjonen om grensen mellom EU-landet Irland og Storbritannia. Foto: philip lote

Irlands statsminister, som spaserer i Salzburgs gater sammen med Macron, håper på en myk grense mot Storbritannia, slik den er i dag.

Leo Varadkar sier til NRK at selv om hovedtemaet i Salzburg i Østerrike er indre sikkerhet i EU og migrasjon, så vil også Brexit være et aktuelt tema å diskutere.

– EU-landene er samlet i synet på at unionen må beskytte integriteten til det indre markedet, sier Vardakar til NRK.

Han forstår at mange EU-land derfor krever en hard grense mellom EU-landet Irland og Storbritannia.

– Jeg tror vi vil få en avtale om britisk utmelding av EU i løpet av de neste månedene. En avtale er nødt til å inneholde en garanti om at det ikke blir noen hard grense mot Irland, gjentar Irlands statsminister.

EUs president Donald Tusk sier det andre vanskelige temaet, er hvordan en framtidig handelsavtale skal se ut.

Tusk sier at han vil innkalle til et nytt toppmøte i november, der Brexit blir eneste tema.