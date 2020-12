Avgjørende metoo-sak for retten i Kina

Zhou Xiaoxuan takket gråtende da hun møtte støttespillere utenfor rettssalen. 27-åringen har trukket en av landets mest kjente og profilerte TV-programledere for retten.

For seks år siden var hun praktikant i kinesisk statlig TV. Hun ble bedt om å møte i garderoben til den kjente programlederen. Der hevder hun at han grep tak i henne, klådde og tvang til seg et kyss.

Ble rådet til å droppe saken

Hun sier hun gikk til det lokale politiet, men ble overtalt til å droppe saken siden mannen hun anklaget var en kjent tv-stjerne.

Zhou Xiaoxuans støttespillere utenfor retten i Beijing. Foto: Andy Wong / AP

Henning Kristoffersen, kina-ekspert og sosialantropolog ved Universitetet i Oslo sier Kina er et mannsdominert samfunn, men:

– Kina er også det beste landet i Asia å være kvinne. I arbeidslivet kan kvinnene være svært likestilt, men i det private er det fremdeles svært konservativt.

Skrev om opplevelsen

Da Zhou noen år senere hørte om Hollywood-produsenten Harvey Weinstein og hans fremferd mot kvinner, bestemte hun seg for å skrive om det hun selv hadde opplevd.

Essayet hennes på We-chat ble delt og delt, ikke minst etter at en annen kjent person la det ut på mikrobloggen Weibo.

Virkelig kjent ble saken da den omtalte mannen gikk til sak mot henne. Han mente at hun hadde ødelagt hans gode navn og rykte og krevde erstatning. Han har hele tiden nektet for å ha gjort noe galt.

Kinaekspert Henning Kristoffersen er spent på hvilket utfall saken vil få. Foto: Helge Carlsen / NRK

Kristoffersen mener denne saken viser at en global bevegelse som metoo også beveger Kina.

– Hadde det ikke vært for metoo, hadde ikke Kina vedtatt en ny lov som beskytter mot trakassering. Og uten den hadde ikke Zhou Xiaoxuan gått til sak, sier han til NRK.

Ny lov trer i kraft neste år

I kinesisk arbeidsliv er utilbørlig adferd forbudt. Men inntil nylig fantes det ingen juridisk definisjon for hva det egentlig skulle bety.

Saken til Zhou Xiaoxuan har blitt symbolet på metoo-saker i Kina. Foto: Noel Celis / AFP

I mai ble det vedtatt en ny lov som trer i kraft over nyttår. I den står det at seksuell trakassering er noe som skjer når man i handling, tekst eller i bilder gjør noe, eller gir uttrykk for noe som er i strid med en annen persons vilje.

Loven pålegger også skoler, arbeidsplasser og staten å gjøre en innsats for å hindre slik adferd.

– Om ikke vi vinner denne saken nå, får vi i det minste vist at det er mange som meg. Det er allerede en seier, sier Zhou.

Ifølge BBC sier hun også at hun vil fortsette å ta saken for retten helt til rettferdigheten vinner fram.