Prins Andrew er anklaget for overgrep mot Virginia Giuffre for 21 år siden.

Onsdag kom nyheten om at en dommer i New York ikke vil avvise søksmålet mot prins Andrew. Det melder BBC.

I et tidligere et rettsmøte i New York tirsdag 4. januar uttrykte ikke dommeren Lewis A. Kaplan mye forståelse for argumentene til prinsens advokat.

Prisens advokat, Andrew Brettler, hadde et tydelig mål – å stanse overgrepssøksmålet fra Virginia Giuffre (38) før det i det hele tatt kom i gang.

Prins Andrew er saksøkt av den amerikanske kvinnen, som beskylder ham for seksuelt misbruk.

Giuffre var 17 år da hun ved tre anledninger i 2001 skal ha blitt presset til sex med prinsen.

Jeffrey Epstein avbildet 11. juli 2019, etter at han var tiltalt for seksuell omgang med mindreårige. Foto: HO / AFP

Hun hevder misbruket ble tilrettelagt av prinsens nære venn, milliardæren Jeffrey Epstein og hans tidligere partner Ghislaine Maxwell.

Maxwell ble 30. desember kjent skyldig i å ha rekruttert unge jenter som så ble seksuelt misbrukt av Epstein og vennene hans.

Hovedargumentet til Brettler var imidlertid at Giuffre ikke kan saksøke prinsen, ettersom hun «gav fra seg den retten» i 2009.

Virginia Giuffre svarer på spørsmål fra pressen 27. august 2019 i forbindelse med saken mot Jeffrey Epstein. Epstein hadde tatt sitt eget liv i fengselet 10. august. Foto: Bebeto Matthews / AP

Mener prinsen er omfattet av forlik

Dagen før rettshøringen ble nemlig detaljene i et tolv år gammelt forlik mellom Virginia Giuffre og Jeffrey Epstein offentliggjort.

Der kom det frem at Giuffre fikk 500.000 dollar for å skrive under på at hun måtte «frigjøre Epstein for evig tid» for alle anklager, og at det samme gjaldt andre navngitte og ikke-navngitte personer som kunne være «potensielle saksøkte».

Første side av forliket mellom Virginia Roberts, som hun het før hun giftet seg) og Jeffrey Epstein. Forliket ble inngått i november 2009. Foto: Faksimile

Prins Andrew er ikke nevnt eksplisitt i forliket.

– Giuffre hadde til hensikt å offentliggjøre navnene på et bredt utvalg av personer, inkludert kongelige og forretningsfolk. Hun sa fra seg retten til å saksøke dem da hun inngikk forliket i 2009 og mottok pengene fra Epstein, sa prinsens advokat under høringen.

– Jeg tror det er utvilsomt at prins Andrew kunne blitt saksøkt i 2009 og dermed var en av de «potensielt saksøkte», la han til.

Før rettsmøtet i New York hevdet advokaten at Giuffre burde nektes å anlegge søksmål i USA fordi hun de siste 20 årene i hovedsak har bodd i Australia, hvor hun har stiftet familie.

Dommer Lewis A. Kaplan avviste dette og det oppsatte møtet gikk sin gang.

Bildet av prins Andrew med Virginia Giuffre fra 2001, som prinsen sier at han ikke kan huske er blitt tatt. I bakgrunnen Ghislaine Maxwell. Bildet skal være tatt i hennes leilighet i London, hvor Giuffre for første gang skal ha blitt bedt om å ha sex med prinsen. Foto: FAKSIMILE FRA BBC

Dommer kritisk

Under rettshøringen virket dommeren ikke overbevist om advokatens argumenter om forliket.

Han uttrykte at hverken han eller Brettler kan fastslå hvilken mening som ble lagt i ordet «potensiell».

Ifølge dommeren er hovedspørsmålet hva Giuffre og Epstein la til grunn for formuleringen, og sa at det er vanskelig å vurdere «når vi ikke har Epstein her til å forklare».

Epstein var beskyldt for menneskehandel og seksuelle lovbrudd da han tok livet sitt i et fengsel i New York i 2019.

– Vi snakker om det er to eller flere rimelige tolkninger. Jeg forstår deres syn, og jeg forstår motpartens syn, sa dommeren og annonserte at han ville komme med en avgjørelse «ganske snart».

Han la til at en eventuell rettssak ville finne sted «en gang mellom september og desember» dersom partene ikke kommer til enighet før den tid.

Dronning Elizabeths sønn svarer på beskyldningene om å ha hatt sex med en mindreårig. Du trenger javascript for å se video. Dronning Elizabeths sønn svarer på beskyldningene om å ha hatt sex med en mindreårig.

Avviser anklagene

Giuffres advokater mener på sin side at forliket med Epstein er irrelevant for det sivile søksmålet.

– Han kunne ikke ha vært en «potensielt saksøkt» i forliket mellom Giuffre og Epstein, både fordi han ikke var underlagt jurisdiksjon i Florida, og fordi saken involverte påstander på føderalt nivå, som han ikke var en del av, sa advokat David Boies i en uttalelse mandag.

Prins Andrew avviser selv alle anklagene og er ikke blitt strafferettslig siktet for overgrep.