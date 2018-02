Avføring blir til ren gass i slummen i Kenya

– Denne flammen er laget av bæsj fra toalettene.

Caroline Apondi smiler der hun står inne på et lite kjøkken i Kibera. Gassflammen varmer vannet hun skal koke risen i.

Kjøkkenet er plassert på et usedvanlig sted. I det runde rommet er kokeapparatene omkranset av offentlige toaletter. Det er kortreist energi.

– Noen synes det er ekkelt at vi lager mat rett ved toalettene, men jeg er nøye med hygienen, og det lukter ikke vondt her, sier Apondi.

Hun jobber på et biogass-senter i Kibera, og veksler på å dele ut toalettpapir, varme dusjvann og lage mat.

Det er utplassert tjue slike sentre i slummen, der gassen metan omdannes fra avføringen i toalettene. Møkk blir til lys.

– Alle i lokalsamfunnet bruker dette tilbudet. Det er nyttig, og folk er veldig fornøyd, sier Apondi.

Caroline Apondi varmer vann på flammen som er dannet av avføringen fra toalettene, rett ved. Foto: Christine Præsttun / NRK

Utømmelig kilde til fornybar energi

Over tusenvis av skur blander morgendisen seg med røyken fra kull og ved. Røyken er et stort problem.

Tall fra Verdens helseorganisasjon viser at over fire millioner mennesker dør hvert år fordi de bruker slik brensel til matlaging. Biogassen representerer et alternativ.

– Jeg liker å komme hit og steke egg om morgenen, sier 15 år gamle Vivian Atieno. Hun sier hun er glad for at hun slipper å få den sorte røyken i ansiktet.

Boigass-senteret i Kibera, Nairobi. Foto: Christine Præsttun / NRK

Det er den lokale stiftelsen Umande som har fått internasjonale midler, til å bygge sentrene. Frederick Amouk jobber for stiftelsen og håper flere land vil bli inspirert av ordningen. Han legger fram et interessant regnestykke:

– Et menneske produserer 300 gram med avføring hver dag. På dette senteret har vi 500 besøkende hver dag. Ganger man 500 personer med 300 gram avføring, får man 150 kilo menneskebæsj, hver dag, sier han.

Amouk forteller at de har bygget 90 slike sentre i ulike slumområder i Kenya, og sier at sentrene «produserer enorme mengder med energi».

Vivian Atieno kommer hit for å steke egg hver morgen til frokost. Foto: Christine Præsttun / NRK

Et populært tilbud

– Det er ingen andre toaletter her, så dette er et veldig bra tilbud, sier Peter Otieno Obiero på vei inn i et av avlukene.

Han bor i et skur i Kibera, uten verken innlagt bad eller toalett. Det bor opp mot en million mennesker i slummen.

Kloakk renner åpent. Kibera er kjent for sine «flyvende toaletter», poser med avføring som kastes ut fra vinduene.

Det er noen offentlige toaletter i området, men avføringen føres gjerne rett ut i elven, og gir grobunn for sykdommer som kolera.

Os fra kullbrenning i en gate i Kibera. Foto: Christine Præsttun / NRK

På biogass-senteret brukes avføringen til felles nytte. Caroline Apondi varmer vann til en som trenger en dusj. Prisen er 70 øre.

– Drømmen min er at det i fremtiden vil finnes mange toaletter som dette, slik at vi kan hjelpe flere lokalsamfunn, sier hun og skotter mot en tekst som er malt på veggen. Der står det «I love toilets», «Jeg elsker toalettene».