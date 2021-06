En statue av moren deres blir avduket i hagen til Kensington Palace torsdag ettermiddag. Prinsesse Diana mistet livet i en tragisk bilulykke i Paris i 1997, under det som var en flukt fra pågående paparazzifotografer. Hun ble bare 36 år gammel.

Dianas død er et av de største traumene i nyere britisk historie. Torsdag ville hun ha blitt 60 år. Prins William og prins Harry skal i den anledning sammen avduke en statue av moren, i en egen minnelund i Kensington Gardens i London.

Prins Harry og prins William viste seg sammen for første gang etter det oppsiktsvekkende Oprah Winfrey-intervjuet med Harry og Meghan, da de deltok i prins Philips begravelse i april i år. Foto: Victoria Jones / AFP

Manges øyne vil være rettet mot de to brødrene under torsdagens begivenhet. Prins Harrys dramatiske retrett fra det kongelige liv i Storbritannia, til fordel for et nytt liv i USA med kona Meghan og deres felles barn, har skapt splittelse. Ikke bare blant det britiske folk, men også mellom de to brødrene.

– Jeg elsker broren min veldig høyt. Vi har opplevd helvete sammen, vi har delt erfaringer, men våre liv har tatt ulike retninger, sa Harry til mange titalls millioner TV-seere da han og hertuginne Meghan ble intervjuet av Oprah Winfrey tidligere i år.

Prins Harry og hertuginne Meghans uttalelser i intervjuet med Oprah Winfrey, sendte sjokkbølger inn i det britiske kongehuset. Intervjuet skal ha bidratt til et anstrengt forhold mellom prinsen og resten av familien hans. Foto: Harpo Productions / Reuters

Anstrengt forhold etter intervju

Den tidligere festglade prins Harrys utfall mot sin egen familie i intervjuet med den amerikanske TV-personligheten, skal ha ført til et anstrengt forhold mellom de to brødrene.

Mest oppsiktsvekkende var påstandene om rasisme i kongefamilien etter hertuginne Meghans inntreden i familien. Men prins Harry har også snakket ut om sine mentale helse, som naturligvis har vært sterkt preget av morens død.

Prins William var 15 år og Harry 12 da moren ble begravet 6. september 1997. Her sammen med faren prins Charles utenfor kirken, Westminster Abbey. Foto: Joel Robine / AFP

Presset fra bestefar prins Philip om at de to brødrene skulle gå etter morens kiste gjennom Londons gater under begravelsen av Diana, skal ha gjort sterkt inntrykk på særlig prins Harry, som bare var 12 år den gangen.

Ikke sammen siden april

Når de nå skal avduke statuen av prinsesse Diana, opptrer prins William og prins Harry offentlig sammen for første gang siden april i år. Da deltok de i begravelsen til prins Philip, som døde 9. april, 99 år gammel.

På grunn av koronarestriksjoner skal gjestelisten til torsdagens begivenhet være begrenset. Hverken prins Charles eller dronning Elizabeth deltar, ifølge BBC. Det gjør heller ikke Williams kone, hertuginne Kate, eller Harrys kone, hertuginne Meghan. Dianas søsken skal derimot være tilstede, ifølge britiske medier.

Prinsesse Diana var svært populær både innenfor og utenfor Storbritannias grenser. Foto: Hans Deryk / NTB

Det var prinsene selv som sørget for at det ble laget en statue av prinsesse Diana.

– Moren vår berørte så mange menneskers liv. Vi håper statuen kan bidra til at alle som besøker Kensington Palace reflekterer over livet hennes og over det hun etterlot seg, sa de i 2017, da planene om statuen ble offentliggjort.

Anledning til forsoning

Statuen er laget av Ian Rank-Broadley, som også har laget den siste mynten som har preg av dronning Elizabeth på den ene siden. Det er knyttet spenning til hvilke av prinsesse Dianas egenskaper kunstneren har valgt å legge vekt på i utformingen av statuen.

Dronning Elizabeth sammen med barnebarna og konene deres. Hverken dronningen, hertuginne Meghan eller hertuginne Kate deltar på avdukingen av Diana-statuen torsdag. Foto: Matt Dunham / AP

Seremonien i det som kalles «The Sunken Garden» ved Kensington Palace starter klokken 15 norsk tid, og varer i en halvtimes tid.

Prins Harry har tidligere gitt uttrykk for at avdukingen av statuen, som først var lagt til 2019, vil være en anledning til å bli forsonet med broren William.

Ifølge The Telegraph skal brødrene ha et privat møte etter avdukingen, sammen med sin nærmeste familie.

Både prins William og prins Harry har vært åpne om at morens død har påvirket dem sterkt i livet. Foto: Adam Butler / AFP

– Det er 20 år siden moren vår døde. Tiden er inne for å anerkjenne hennes positive innflytelse både i Storbritannia og verden rundt med en permanent statue, het det i en uttalelse fra prinsene i 2017.