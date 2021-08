Avdekket nettverk av falske kontoer som sprer kinesisk propaganda

Kontoene er spredt på Twitter, Facebook og YouTube og bruker en ny teknologi som med kunstig intelligens lager profilbilder av folk som ikke eksisterer.

– Forskningen viser at det er et bevisst forsøk på å påvirke Vestens oppfatning om spesifikke temaer, i dette tilfellet Kina, sier Benjamin Strick i en pressemelding.

Han er forfatteren av studien og undersøkelsesdirektør i Centre for Information Resilience (CIR). Selskapet spesialiserer seg på å finne og avdekke påvirkningsoperasjoner.

Foto: Skjermdump fra Twitter, tatt 06.08.21

– Nettverkets mål er å delegitimere Vesten gjennom å spre historier som setter Kina i et godt lys. Blant annet retter de seg mot temaer som våpenlover i USA, koronaviruset og fornekter menneskerettighetsbrudd i Xinjiang, sier Strick.

Mange av kontoene fokuserer også på virologen Li-Meng Yan, som rømte til USA etter å ha sagt at koronaviruset oppsto i et laboratorium i Kina.

Gjennom tegneserier prøver kontoene å undergrave henne og andre som kritiserer landet.

Forskerne kan ikke bevise at det er kinesiske myndigheter som står bak operasjonen, men påpeker at kontoene deler lignende utsagn som kinesiske politikere og statstilknyttet media i landet.

Falske profilbilder

Rapporten legger også merke til en ny trend blant falske kontoer: Bruken av profilbilder laget av kunstig intelligens.

– Kontoene vi har undersøkt på Twitter, bruker en blanding av StyleGAN, bilder av animefigurer og gjenbrukte kontoer, sier Ross Burley, medgrunnleggeren av CIR, i pressemeldingen.

StyleGAN er en type maskinlæringsprogram som kan lage et bilde av et ansikt som ikke finnes. Man kan se effekten av programmet med nettsiden This Person Does Not Exist.

Centre of Information Resilience bruker øynene til profiler på Twitter for å se om de ble laget av en kunstig intelligens. Foto: Skjermdump fra CIR, tatt 05.08.21

Det er flere måter å avdekke slike bilder på, ifølge studien. Et kjennetegn i StyleGAN-bilder er at øynene er plassert på samme sted, man kan også ofte se uskarphet ved håret.

Det er også brukt en del ekte kontoer, som virkelige mennesker har eid, ifølge CIR.

– På YouTube og Facebook er mange av kontoene gjenbrukt. Vi har bevis på at ekte personer eide kontoene tidligere, sier Burley.

Vanskelig å påvirke fra Kina

Oberstløytnant og hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høgskole Geir Hågen Karlsen sier Kina har investert mye i medieaktivitet i utlandet de siste årene.

– Vi må likevel være forsiktige med å blande aktivitet med effekt. Til sammenligning, i 2016 utgjorde Russland bare 0,05 prosent av valgrelatert aktivitet på Twitter i USA, sier Karlsen.

Han sier at for å faktisk påvirke en befolkning gjennom sosiale medier, må man for det første nå frem til mange nok. Det andre er at kvaliteten på innholdet må være appellerende for dem man ønsker å nå, slik at man kan overbevise dem.

Geir Hågen Karlsen, oberstløytnant og hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høgskole. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Det skal litt til for å nå folk i Vesten hvis man sitter i Kina eller Russland. Bare prøv å påvirke valget i Finland, uten kunnskap om språk, kultur, politikken eller mediene, sier oberstløytnanten.

Karlsen er likevel bekymret for utviklingen og mener påvirkningskraften til Kina kan bli sterkere ettersom teknologien for blant annet språkgenerering og innhøsting av data blir bedre.

– Jeg tror Kina er i en fase der de tester forskjellige metoder, og så har de enorme ressurser til det. Over tid kan dette bli mer avansert og en større utfordring, sier han.

Ber plattformer ta ned kontoene

Kina har lenge prøvd å påvirke sosiale medier. I 2019 avdekket Graphika en lignende aksjon mot Hongkong-protestene.

Twitter anklaget da myndighetene i Kina for å stå bak de falske kontoene.

– Denne aksjonen har likhetstrekk med andre nettverk som ble tatt ned av sosiale medier-plattformene tidligere. Det er mest sannsynlig en fortsettelse av de aksjonene, sier Burley i CIR.

Han ber Facebook, Twitter og YouTube å etterforske nettverket.