Australske byer risikerer å gå tomme for vann

Australia er rammet av den verste tørken i historien, og i tørkeherjede delstatene Queensland og New South Wales har de årlige skogbrannene kommet tidligere enn vanlig.

Dersom ikke det kommer vårregn av en viss mengde, risikerer flere byer i den folkerike delstaten New South Wales å måtte belage seg på at alt drikkevann må kjøres inn i tankbiler.

I delstaten Queensland har dette arbeidet allerede startet.

Må frakte vann

En av de mest tørkerammede byene er Stanthorpe, sør øst i delstaten. 34 lastebiler er nå satt inn til å frakte vann inn byen hver dag.

– Vi estimerer at det vil koste fem millioner kroner i måneden å frakte 1,6 millioner liter vann hver dag, sier delstatsminister Annastacia Palaszczuk til Reuters.

HENTER VANN: Vannet som fraktes til Stanthorpe kommer fra Connolly Dam, 75 kilometer unna. Foto: David Gray / Reuters

Myndighetene advarer om at flere elver vil tørke ut innen november når sommersesongen starter. Australias meteorologiske institutt sier at det ikke er noen tegn til at tørken vil opphøre.

Kritisk

Landets vannminister, Melinda Pavey, sier situasjonen er kritisk. Hvis tørken fortsetter vil enda flere byer miste vannet i 2020.

Hun sier at myndighetene gjør alt som står i deres makt for å avhjelpe situasjonen. De skal bore etter vann og legge nye vannledninger til tørkerammede byer, melder det australske nyhetsbyrået AAP.

Selv storbyen Sydney og hovedstaden i New South Wales, har med sine over 5 millioner innbygger et sterkt behov for regn.

Byens vannreservoarer er bare halvfulle, og et avsaltingsanlegg som gjør sjøvann om til drikkevann forsyner en fjerdedel av byens beboere.

Australias lengste elv, the Murray, som ligger på grensen mellom New South Wales og delstaten Victoria har vanligvis et årlig tilfang på 5.000 millioner kubikkmeter vann. De siste 12 månedene er det bare registrert et tilfang på 901 millioner kubikkmeter vann, viser tall fra delstaten.