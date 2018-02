Australsk politikk: Trakassering, utroskap og sexforbud

– På partimøtet mandag går jeg av som leder for Det nasjonale partiet og som Australias visestatsminister, sa Barnaby Joyce på en pressekonferanse i dag.

Joyce forklarte at han ønsker å skjerme elskerinnen Vikky, deres ufødte barn, kona Nat og de fire barna han har med henne. – Dette må ta slutt. Jeg fortjener ikke den støtten dere har gitt meg, sa Joyce henvendt til sine velgere.

Trakassering og utroskap

Barnaby Joyce har også vær minister for jordbruk og vannressurser. Han framstiller seg som en forkjemper for landsbygdas interesser i australsk politikk. Joyce er også aktiv katolikk. Foto: STRINGER / Reuters

Beslutningen kom etter at partiet denne uka mottok et varsel som knytter Joyce til seksuell trakassering. Selv mener han at beskyldningene er «grunnløse og ærekrenkende» og har bedt om at saken blir overlatt til politiet.

Men anklagene kommer på toppen av en utroskapsskandale som har resultert i store overskrifter i Australia. Joyce venter barn med regjeringens pressesekretær i april, trass i at han er gift og har fire barn.

Forholdet mellom Joyce og pressesekretæren førte til at statsminister Malcom Turnbull i forrige uke innførte forbud mot sex mellom regjeringsmedlemmer og departementsansatte.

Blir sittende i parlamentet

Joyce går altså av som visestatsminister, som minister for infrastruktur og transport og som leder for Det nasjonale partiet. Men han beholder plassen i parlamentet.

Visestatsminister Barnaby Joyce (t.h.) sammen med statsminister Malcolm Turnbull (t.v.) før hans forhold til regjeringens pressesekretær ble kjent. Bildet er fra 24. mars 2017. Foto: David Gray / Reuters

Sentrum-høyre koalisjonen hviler på et knappest mulig flertall i nasjonalforsamlingen, og Joyce ønsker ikke å velte regjeringen. Statsminister Turnbull sier i en kommentar at «koalisjonen mellom de Liberale og de Nasjonale ikke er svekket».

Turnbull er for tiden på besøk i USA, men har gjort det helt klart at han er sint på sin visestatsminister.