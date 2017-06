Australsk politiker ammet mens hun talte

Senatoren Larissa Waters (40) vekket allerede i mai oppstandelse da hun ble den første i Australia som ammet i parlamentet, ifølge SVT.

– Dette var første gang jeg har fått amme min datter og snakket i parlamentet samtidig, skrev hun på Twitter.

Torsdag holdt Waters fra det australske partiet Green Party holdt et innlegg om skolefinansieringen i parlamentet i Canberra.

Senatoren Larissa Waters (40) hadde med seg sin 14 uker gamle datter Alia Joy på jobb. Foto: Mick Tsikas / AP

Hun hadde da med seg sin 14 uker gamle datter Alia Joy. Og når hun trengte å spise, gjorde mamma jobben sin – noe som resulterte i at hun ammet mens hun holdt et innlegg for parlamentet.

Ville aldri skjedd i Norge i dag

– Jeg tror problemstillingen er ganske uaktuell i Norge, fordi vi har så gode permisjonsordninger for småbarnsforeldre, sier Marit Nybakk visepresident for Stortinget.

Hun forteller at det også finnes et amme- og stellerom, samt et lekerom for småbarn på Stortinget som foreldre kan bennytte seg av. Disse ble laget under forbruker- og administrasjonsminister Sissel Marie Rønbeck, som ble statsråd i 1979.

– Jeg har sansen for kvinner som gjør slik som Larissa Waters, sier Marit Nybakk første visepresident ved Stortinget. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Vi har gjennom mange års arbeid lagt opp til at småbarnsforeldre skal ha gode fasiliteter. Representanter behøver heller ikke å sitte i salen under debattene med mindre de har innlegg selv.

Nybakk som har sittet på Stortinget siden 1986 forteller at det er flere kvinner som har jobbet hardt for at det skulle være lett å være både småbarnsmor og far samtidig som man sitter på Stortinget.

– Denne saken fra Australia forteller meg at det ikke finnes noen rammebetingelser for at man kan gå ut å amme, og i slike tilfeller har jeg sansen for kvinner som gjør slik som Waters, sier Nybakk.